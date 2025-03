Plus odsłania kulisy PlusLigi – nowy cykl dla fanów siatkówki

27 lat wsparcia dla Polskiej Siatkówki

Od 1998 roku Plus aktywnie wspiera polską siatkówkę , towarzysząc jej w dynamicznym rozwoju. W tym czasie biało-czerwone drużyny osiągały sukcesy na arenie międzynarodowej – od medali na Mistrzostwach Świata i Europy po spektakularne występy w prestiżowych turniejach. Siatkówka na stałe wpisała się w krajobraz polskiego sportu, stając się dla wielu narodową dumą. Teraz Plus postanowił podzielić się tym sportowym światem z kibicami w nowym, unikalnym cyklu.

Nowy cykl – siatkarskie gwiazdy od kuchni

Seria filmów przygotowana przez Plusa to niepowtarzalna okazja, by poznać bliżej świat PlusLigi. Widzowie zobaczą codzienne życie zawodników, ich rytuały, pasje oraz nieznane dotąd historie. Każdy odcinek to nie tylko sport, ale też inspirujące opowieści o determinacji i drodze do sukcesu.