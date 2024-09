Player rozszerza ofertę FAST o trzy nowe kanały

TVN Warner Bros. Discovery kontynuuje swoją cyfrową rewolucję, dodając trzy nowe kanały FAST do Playera. Dzięi nim użytkownicy mogą cieszyć się jeszcze większą różnorodnością treści, dzięki kanałom TVN Kulinarne podróże, TVN Czas na ślub oraz TVN Patrol.

Nowe kanały FAST w ofercie serwisu Player to odpowiedź na rosnące zainteresowanie widzów tego typu treściami. TVN Kulinarne podróże zabierze nas w kulinarną podróż dookoła świata z Robertem Makłowiczem, Magdą Gessler i innymi znanymi twarzami. TVN Czas na ślub z kolei dostarczy emocji związanych z popularnym programem "Ślub od pierwszego wejrzenia", a TVN Patrol zapewni dawkę adrenaliny dzięki programom motoryzacyjnym.

FAST – rewolucja w streamingu

FAST, czyli Free Ad-Supported Television, to nowy model dystrybucji treści, który zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Kanały FAST oferują bezpłatny dostęp do różnorodnych treści, finansowany przez reklamy. Może to być idealne rozwiązanie dla widzów, którzy szukają ulubionych programów i seriali, bez konieczności płacenia abonamentu.

Player liderem na polskim rynku

TVN Warner Bros. Discovery jest liderem na polskim rynku kanałów FAST, oferując swoim użytkownikom najbogatszą ofertę (20 kanałów). Nowe kanały to kolejny krok w rozwoju platformy Player, która staje się coraz bardziej atrakcyjna dla widzów.

Źródło zdjęć: Shutterstock, TVN Warner Bros. Discovery

Źródło tekstu: TVN Warner Bros. Discovery