Player zaprasza do Barbie Landu. Kinowy hit trafia do VOD

Półtora miesiąca po premierze, największy kinowy hit tego lata i całego roku jest już w Wypożyczalni Playera. Chodzi oczywiście o film Barbie, który na całym świecie zarobił niemal 1,5 miliarda dolarów.

„Barbie” to uwspółcześniona historia kultowej lalki, która od kilku tygodni bije rekordy popularności w kinach na całym świecie, również w Polsce. Obraz zdążył już zapisać się w historii Warner Bros Pictures jako najbardziej dochodowy film w reżyserii kobiety. Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No chyba, że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.

Za film odpowiada scenarzystka i reżyserka Greta Gerwig („Małe kobietki”), a w rolach głównych (Barbie i Ken) występują nominowana do Oscara Margot Robbie oraz Ryan Gosling. Obok nich występują także America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman i Will Ferrell. W pozostałych rolach grają Michael Cera, Ariana Greenblatt, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya i laureatka Oscara Helen Mirren.

Gerwig wyreżyserowała „Barbie” na podstawie scenariusza, który stworzyła we współpracy z Noah Baumbachą. Inspiracją była lalka Barbie firmy Mattel. Producentami filmu są David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley i Robbie Brenner. W ekipie Gerwig znaleźli się operator Rodrigo, scenografka Sarah Greenwood, projektantka kostiumów Jacqueline Durran, montażysta Nick Houy, specjalista do spraw efektów wizualnych Glen Pratt, kierownik muzyczny George Drakoulias oraz kompozytorzy Mark Ronson i Andrew Wyatt, którzy mają też swój wkład w powstanie licznych piosenek ze ścieżki dźwiękowej filmu.

12 września 2023 roku – kilka tygodni po premierze kinowej – „Barbie” trafiła na całym świecie do dystrybucji VOD w modelu na życzenie. W Polsce tytuł wzbogacił między innymi ofertę Wypożyczalni Playera, gdzie jako tytuł PREMIUM VOD będzie dostępny w cenie 40 zł za 48 godzin.

Źródło zdjęć: TVN

Źródło tekstu: TVN