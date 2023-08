Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor trafi do SkyShowtime

Od legendarnej gry planszowej RPG po przygodowy film akcji - Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor już wkrótce będzie dostępny na platformie SkyShowtime.

Dungeons & Dragons jest już na tyle znanym uniwersum, że nie trzeba go chyba nikomu przedstawiać. Wszystko rozpoczęło się od gry fabularnej gry planszowej z gatunku fantasy, która została zaprojektowana przez Gary’ego Gygaxa i Dave’a Arnesona. W ostatnich latach za nowe wersje gry odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo Wizard of the Coast, czyli to samo, które stoi, chociażby za Magic: the Gathering.

Złodziejski Honor dostępny będzie w SkyShowtime

Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor, czyli przygodowy film akcji oparty na legendarnej grze planszowej zadebiutował na dużym ekranie 31 marca 2023 roku. Opowiada on historię sympatycznego złodziejaszka i drużyny nietypowych awanturników, którzy podejmują się epickiego skoku, by odzyskać zaginiony artefakt. Sprawy przybierają jednak niebezpieczny obrót, kiedy ekipa wchodzi w drogę niewłaściwym ludziom. Nie brakuje tu humoru i niespodziewanych zwrotów akcji.

Już od 29 września Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor dostępny będzie w SkyShowtime. Film będzie można obejrzeć bezpośrednio w serwisie WWW oraz poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV oraz Samsung. Miesięczny abonament SkyShowtime kosztuje 24,99 zł. Można też skorzystać z 7-dniowego okresu próbnego oraz anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

Zobacz: Nad nowym Wiedźminem pracuje ogromny zespół w CD Projekt RED

Zobacz: Wrzesień z Polsat Box Go stoi pod znakiem sportowych zmagań

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne