Nad nowym Wiedźminem pracuje ogromny zespół w CD Projekt RED

Nowa gra z uniwersum Wiedźmina stała się już najważniejszym przedsięwzięciem CD Projekt RED. Nad produkcją pracuje ogromny zespół.

Projekt Polaris to nowa gra w uniwersum Wiedźmina. Często określana jest mianem Wiedźmina 4, chociaż wiemy, że prawdopodobnie nie będzie to bezpośrednia kontynuacja przygód Geralta, Ciri i Yennefer. Chociaż do tej premiery zostało jeszcze wiele lat, to już dzisiaj jest to najważniejsza inicjatywa CD Projekt RED. Pracuje nad nią spory zespół.

Wiedźmin 4 kluczowy dla CDPR

CD Projekt RED pochwalił się najnowszymi wynikami finansowymi. Jednak nie one są tutaj najważniejsze. Firma ujawniła też, nad jakimi projektami aktualnie pracuje i jak duży nacisk jest położony na każdy z nich. Oczywiście najważniejszym przedsięwzięciem pozostaje dodatek Phantom Liberty do Cyberpunk 2077, ale na drugie miejsce już wskoczył Projekt Polaris, czyli właśnie Wiedźmin 4.

Już teraz nad nowym Wiedźminem pracuje około 260 osób. Co więcej, Adam Kiciński (szef CD Projekt RED) ujawnił, że po wydaniu Phantom Liberty większość zespołu zostanie przeniesiona do prac nad Projektem Polaris, więc finalnie liczba pracowników przydzielona do gry będzie jeszcze większa.

Tylko jeden dodatek do Cyberpunk 2077

Adam Kiciński przy okazji wyjaśnił kilka kwestii związanych z dodatkami do Cyberpunk 2077. Pierwotnie mówiło się o dwóch dużych DLC, ale jakiś czas temu twórcy ujawnili, że Phantom Liberty jest jedynym rozszerzeniem. W związku z dużym zainteresowaniem część osób miała nadzieję, że CDPR zmienią decyzję i wydadzą jeszcze jeden dodatek. Nic z tego.

Decyzja została podjęta. Już dawno ogłosiliśmy, nie zamierzamy tworzyć drugiego ani trzeciego dodatku. To jedyne rozszerzenie do gry i nie ma ono nic wspólnego z liczbami i tym, jak bardzo jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży lub czegokolwiek w tym rodzaju.

- powiedział Adam Kiciński.

Dodał, że decyzja została podjęta ze względów technologicznych. Phantom Liberty to ostatni projekt, przy którym wykorzystywany jest autorski silnik RED Engine. Wszystkie kolejne gry będą korzystać z Unreal Engine 5.

