Znany serwis streamingowy wprowadza w Polsce pakiet z reklamami

SkyShowtime jako pierwszy, zagraniczny serwis streamingowy wprowadza w Polsce pakiet z reklamami. Ten dostępny jest od dzisiaj (23 kwietnia).

Coraz więcej serwisów streamingowych albo już wprowadziło, albo ma w planach wprowadzenie tańszych pakietów z reklamami. Na razie omijało to Polskę, ale to właśnie się zmieniło. Pierwszy serwis wprowadza u nas taką ofertę. Mowa o SkyShowtime.

SkyShowtime pakiet z reklamami

SkyShowtime poinformowało o wprowadzeniu do Polski tańszego pakietu z reklamami. Ten dostępny jest już od dzisiaj, czyli od 23 kwietnia 2024 roku. Serwis podpisał w tej sprawie umowę z Paramount Advertising International, które na wyłączność zajmie się sprzedażą reklam, i to na wszystkich rynkach.

Co to oznacza dla klientów? Nowy, tańszy pakiet. Standardowo dostęp do SkyShowtime kosztuje w Polsce 24,99 zł miesięcznie. Tymczasem wersja z reklamami to koszt 19,99 zł miesięcznie. Tańsza jest też subskrypcja wykupiona z góry na rok. Standardowo kosztuje ona 198,99 zł, ale w wersji z reklamami zapłacimy 159,99 zł.

Z doniesień wynika, że w ciągu godziny oglądania filmów i seriali użytkownicy zobaczą średnio około 4 minut reklam. Te nie będą wyświetlane przy treściach skierowanych do dzieci.

