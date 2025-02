Google się tym nie chwali. Naukowcy odkryli sekrety YouTube

Google nie chwali się wieloma statystykami dotyczącymi YouTube . Wynika to z prostego faktu: te mogą nie być szczególnie atrakcyjne . Dlatego też badacze z University of Massachusetts Amherst postanowili sami poznać prawdę przy wykorzystaniu pewnej mało finezyjnej, acz skutecznej metody .

Odkryto sekrety YouTube

Otóż zastosowano generator linków losowych . Tak się akurat składa, że każdy z filmów na platformie ma swój 11-znakowy identyfikator . To właśnie ta wartość była modyfikowana w poszukiwaniu całkowicie losowych filmów. To pomogło całkowicie zniwelować wpływ algorytmów platformy w ocenie dostępnych na niej materiałów. Efektywność takiego podejścia była delikatnie mówiąc niska. Na 18 miliardów prób udało się wygenerować ponad 10 tysięcy poprawnych linków.

Wyniki badania

Według badania mediana wyświetleń to zaledwie 41. Oznacza to, że połowa filmów na platformie obejrzało tyle, lub mniej osób. Dodatkowo 4% filmów nigdy nie zostało przez nikogo obejrzanych. Z drugiej jednak strony połowa filmów na YouTube ma długość dochodzącą do zaledwie 64 sekund, natomiast 1/3 trwa poniżej 33 sekund. I oczywiście nie oznacza to, że krótkie materiały nie mogą być popularne. Jednak większość z nich może stanowić o tak małym ruchu na platformie.