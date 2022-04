Otwarte okno w Netia TV to nawet 28 darmowych kanałów TV

Na wiosnę otwierają się okna. Abonenci usług telewizyjnych Netii otrzymali właśnie bez dodatkowych opłat dostęp do nawet 28 kanałów TV. Będzie można z niego korzystać ponad miesiąc.

Promocyjne okno otwarte potrwa do 8 maja. Pełna lista kanałów objętych promocją w kolejności alfabetycznej:

13Ulica HD, AMC HD, AXN HD, AXN White, BBC Brit HD, BBC Earth HD, BBC First HD, BBC Lifestyle HD, Cbeebies, CBS Europa HD, Comedy Central HD, Da Vinci, Disney Channel HD, Disney Junior, E! Entertainment HD, Epic Drama HD, Extreme Channel HD, FOX Comedy HD, FOX HD HD, History HD, Kino Polska Muzyka, Kino TV HD, National Geographic HD, Nick Jr., Paramount Network HD, Polsat Comedy Central Extra HD (CCF), SCI FI, TVN Turbo HD.

Otwarte okno w Netia TV – co poleca operator?

Jednym z kanałów udostępnionych w wiosennym oknie otwartym w Netii jest kanał E! Entertainment HD, na którym już w poniedziałek, 4 kwietnia od 21.00 dostępna będzie transmisja „LIVE from E!: Nagrody Grammy”. Gala wręczenia nagród Grammy to prawdziwe święto świata muzyki. Co roku swoją obecnością zaszczycają je największe gwiazdy. Na ten wieczór E! przygotowało relację z wydarzenia.

Dzięki promocji użytkownicy usług telewizyjnych Netii będą mogli zapoznać się też m. in. z wieloma interesującymi serialami i filmami. Na uwagę zasługuje np. nowy serial pt. „Sven Hjerson”, którego premiera odbędzie się w poniedziałek 4 kwietnia o godz. 21:30 na kanale Epic Drama HD. To uwspółcześniona opowieść o tytułowym bohaterze powieści Agathy Christie. Niegdyś znany profiler kryminalny i producentka telewizyjna chcą wspólnie stworzyć program dokumentalny o prawdziwych zbrodniach.

Z kolei na kanale AXN HD, oprócz wielu znakomitych seriali, widzowie będą mogli obejrzeć jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat, czyli „Pewnego razu w… Hollywood”. Emisje tego oskarowego filmu zaplanowano na: piątek 8 kwietnia o 22:00, sobotę 9 kwietnia o godz. 20:00 oraz wtorek 12 kwietnia o 23:00.

Kanał CBS Europa HD 16 kwietnia o 21:00 wyemituje natomiast gwiazdorsko obsadzony i doceniony przez widzów i krytyków obraz „Żony ze Stepford”, opowiadający o Joannie, która wraz z rodziną przenosi się na (z pozoru) idylliczne przedmieście...

Na kanale 13Ulica HD na widzów czeka „Szybki i wściekły weekend wielkanocny” (od piątku 15 kwietnia do niedzieli 17 kwietnia o 22:00), w ramach którego stacja wyemituje trzy obrazy z serii ("Szybcy i wściekli” "Szybkich i wściekłych 5" "Szybkich i wściekłych 6”), w której wyścigi samochodowe grają pierwsze skrzypce.

Natomiast Paramount Network HD pokaże m. in. filmy z popularnych serii „Terminator: Genisys” (sobota, 30 kwietnia o 22:00) oraz „G.I.Joe: Odwet” (sobota, 23 kwietnia o 22:00).

