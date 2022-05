Orange VOD: The Batman oraz inne nowości na maj

Pies, od 12 maja. W rolę główną wcielił się Channing Tatum, a partneruje mu… niezwykle uroczy owczarek belgijski. Zobaczcie zwariowaną historię o byłym żołnierzu, który dostaję szansę powrotu do służby. Musi „tylko” dostarczyć wyjątkowo krnąbrnego czworonoga na pogrzeb jego zmarłego pana. To proste zadanie? Wkrótce bohater przekona się, że ten futrzasty „przyjaciel człowieka” nie bierze jeńców.

Sing 2, od25 maja. To druga część familijnego hitu o najlepiej śpiewających zwierzakach w historii. W filmie nie zabraknie rozbrajającego humoru, potężnej dawki wzruszeń i świetnej muzyki. Tym razem przebojowy koala Buster Moon i jego rozśpiewana ekipa chcą wystąpić w najsłynniejszym teatrze świata. Jednak właściciel przybytku stawia im jeden warunek – najpierw muszą odnaleźć legendę rocka, lwa Clay’a i przekonać go do powrotu na scenę. Czy im się to uda?