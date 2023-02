Lubisz rajdy samochodowe? W Orange obejrzysz je bez dopłat

Orange odkodował kanał Motowizja. To ukłon w stronę abonentów pomarańczowej telewizji, którzy są kibicami rajdów samochodowych.

Kanał Motowizja został bezpłatnie odkodowany dla wszystkich abonentów telewizji kablowej (IPTV) Orange, korzystających z Pakietu Optymalnego oraz Orange Love Standard. Bez dodatkowych opłat stacja będzie dostępna do 30 marca 2023 roku na pozycji numer 128.

Motowizja to kanał, który przez 24 godziny na dobę daje dostęp do świata motoryzacji. W ofercie znajdziemy ponad 10 produkcji polskich oraz ponad 30 wyselekcjonowanych europejskich i amerykańskich formatów. Są wśród nich między innymi "Motojazda – Garaż Motowizji", gdzie nowości na drogach testuje Marek Wieruszewski, "Na Osi" z Piotrem Zeltem prezentującym ciężką motoryzację czy "Autoportret Ostrego" – nowy format Aleksandra Ostrowskiego. Do tego programy "Motowizja Sport PL" i "AutoSpeed", które dostarczają widzom aktualne informacje o polskim motosporcie.

Odkodowany przez Orange kanał to również wielkie sportowe emocje, takie jak transmisje z licznych zawodów żużlowych, a także wyścigów serii NASCAR Cup Series, ADAC GT Masters, Porsche Carrera Cup Germany, Euroformula Open, Ferrari Challenge Europe oraz relacje z WRC, ERC, WRX, RSMP, GSMP, FIA WTCR, FIM EWC, IOM TT.

Rajdowe Mistrzostwa Świata i Europy 2023

Przed nami nowy sezon w najważniejszych rajdowych ligach świata. FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa) zatwierdziła kalendarze Rajdowych Mistrzostw Świata oraz Rajdowych Mistrzostw Europy. Są nowości, legendarne i wyjątkowe rundy, a także 79. Rajd Polski. Co ważne, zmagania w pełni będzie można śledzić na antenie Motowizji, która pokaże transmisje na żywo ze wszystkich odcinków specjalnych.

