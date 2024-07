Wideo zza kulis olbrzymiego hitu Netflixa. Zupełnie nowi aktorzy!

Stranger Things wraca z nowymi odcinkami. Prace nad 5. sezonem już są w połowie. Do sieci trafiło wideo zza kulis, które zdradza nowe szczegóły oraz przedstawia nowe trio aktorów.

Trzech nowych aktorów dołączyło do obsady Stranger Things 5, serialu który porwał całe pokolenia. Każda informacja na temat nowego sezonu porusza fanów i jest niezywkle emocjonująca. Przypomnijmy, tylko w skrócie, że akcja serialu rozgrywa się w pozornie zwykłym miasteczku Hawkins, w stanie Indiana. I to właśnie tam nawet największe przyjaźnie zostają wystawione na próbę, a życie bohaterów się zmienia, ponieważ ich najnowsze odkrycia zmieni nie tylko Hawkins na zawsze, ale być może i cały świat.

Jak podał serwis Deadline, Netflix ogłosił aż troje nowych członków obsady nadchodzącego piątego i ostatniego sezonu Stranger Things. Mają to być: Nell Fisher (Evil Dead Rise, My Life is Murder), Jake Connelly (Between the Silence) oraz Alex Breaux (The Dead Don't Hurt, Waco: The Aftermath).

Aby zaznaczyć, że kręcenie dobiegło półmetka, Netflix wypuścił do sieci nagranie zza kulis. Oczywiście, z udziałem nowego trio.

