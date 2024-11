Ta klimatyczna nowość to obecnie nr 1 Netflixa. Idealna na weekend?

"Świąteczni dżentelmeni" to dowód na to, że Polacy w dalszym ciągu bardzo chętnie oglądają komedie romantyczne. Albo zwyczajnie, lubią filmy na czasie. Film ledwo wskoczył na platformę, a już znalazł się na pozycji numer 1.

Wraz z pierwszymi opadami śniegu, wchodzimy w przedświąteczny okres. Widać to nie tylko po tym, że kto żyw pognał do kina na szóstą już odsłonę "Listów do M.", ale pokazuje to także ranking filmów Top10 Netflixa. Na pierwsze miejsce wskoczył właśnie przyjemny, okolicznościowy film pt. "Świąteczni dżentelmeni". Czy warto zobaczyć? Nie liczcie, że to będzie najlepszy film, jaki zobaczycie o świątecznej tematyce. To raczej propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć i pośmiać się odrobinę. Jak na amerykańską komedię romantyczną przystało, z pewnością może się ona okazać dla wielu wymarzoną weekendową opcją.

Film "Świąteczni dżentelmeni" nr 1 na liście Netflixa w Polsce

To nic innego jak klasyczna komedia amerykańska, pełna świątecznych akcentów. Momentami nawet kiczowata. Ale powinna spełnić oczekiwania miłośnika tego typu produkcji. O czym jest film? Jak się słusznie domyślacie, to kolejny film z serii ratowania Świąt Bożego Narodzenia. Tym razem, próbuje dokonać tego była tancerka z Broadwayu, która wpada na nietypowy pomysł i postanawia wystawić męską rewię bożonarodzeniową. Wszystko po to, aby uratować prowincjonalny klub nocny swoich rodziców. A w Święta, jak to w Święta, wszystko może się zdarzyć.

