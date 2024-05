Reklamy na Netflixie okazały się hitem. Znamy szczegóły

Netflix pochwalił się, ile osób korzysta już z najtańszego pakietu z reklamami. Będziecie zaskoczeni.

W listopadzie 2022 roku Netflix wprowadził najtańszy pakiet z reklamami. Już sama zapowiedź wywołała spore poruszenie wśród użytkowników platformy. Nie brakowało słów krytyki i tradycyjnych deklaracji o rezygnacji z usług platformy. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Reklamy są hitem na Netflixie.

Reklamy na Netflixie to strzał w dziesiątkę

Netflix ujawnił, że już 40 mln użytkowników platformy korzysta właśnie z najtańszego pakietu z reklamami. Biorąc pod uwagę, że ogólna liczba użytkowników strony to 270 mln na całym świecie, to filmy i seriale z reklamami ogląda już prawie 15 proc. osób korzystających z Netflixa. Całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę to, jak początkowo wiele osób oburzyło się planami serwisu.

Jednak nie ta liczba robi największe wrażenie. Netflix przyznał, że wśród nowych użytkowników ponad 40 proc. decyduje się właśnie na najtańszą wersję pakietu z materiałami promocyjnymi. To dopiero pokazuje, jak dobrym pomysłem było jego wprowadzenie. Nie da się ukryć, że ogromne znaczenie ma tutaj cena. Pakiet z reklamami kosztuje tylko 6,99 dolara, gdzie kolejny w ofercie to już wydatek rzędu 15,59 dolarów.

Nic dziwnego, że śladami Netflixa chcą iść inne platformy streamingowe. Plan z reklamami wprowadził między innymi Disney+ oraz SkyShowtime. W przypadku tego drugiego możemy z pakietu korzystać również w Polsce, czego na razie nie można powiedzieć o pozostałych rywalach.

Zobacz: Od tego roku Netflix będzie transmitował mecze w Boże Narodzenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jacqueline Aguilera / Shutterstock.com

Źródło tekstu: DigitalTrends