Netflix: jaki film na weekend? 11 - 12 czerwca 2022

Jakie nowe seriale i filmy pojawiły się w tym tygodniu w serwisie Netflix? TELEPOLIS.PL pomoże wybrać najlepsze nowości.

Lubicie seriale komediowe z krótkimi odcinkami? Mamy dla was coś, co ma sześć odcinków. Każdy ma po pół godziny. Lecząca niepłodność lekarka po pijanemu zapładnia się nasieniem byłego. Teraz będzie musiała jakoś wytłumaczyć ciążę, próbując zarazem odzyskać dawną miłość. Brzmi absurdalnie? Doskonale. Obejrzyjcie duński serial Baby Fever.

Druga pozycja jest przeznaczona dla fanów rapu. Pojawiły się pierwsze cztery odcinki programu Rhythm + Flow: Francja. Następne pojawią się później, ale jeszcze w czerwcu. Francuscy raperzy freestylują, pojedynkują się i rymują, żeby zdobyć 100 000 euro nagrody w konkursie muzycznym, którego jurorami są Niska, Shay i SCH.

Filmy sportowe są do bólu powtarzalne, jednak mają swoich fanów. Nie ma się co dziwić - potrafią dodać energii i wiary we własne możliwości. Zachęcają też do ciężkiego treningu i spełnienia marzeń. W mijającym tygodniu na Netfliksie pojawił się film Rzut życia. Gdy pechowy poszukiwacz koszykarskich talentów znajduje z Hiszpanii niezwykłego zawodnika, postanawia udowodnić, że obaj mogą zostać gwiazdami NBA.

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł