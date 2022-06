Netflix: jaki film na weekend? 4 - 5 czerwca 2022

Jaki film na weekend? A może obejrzeć nowy serial? Polecamy najlepsze nowości, które w zeszłym tygodniu zadebiutowały w serwisie Netflix.

Lubiliście House of Cards, kiedy jeszcze było dobre? Jesteście po prostu fanami intryg politycznych? Polecamy mający osiem odcinków duński serial Rząd: Królestwo, władza i chwała. Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.

Lubicie długie seriale z równie długimi odcinkami? Klub Zielonych Matek to K-drama, która zapewni wam właśnie to. Osiemnaście odcinków i każdy dłuższy niż godzina. Korea Południowa słynie z dużego nastawienia na konkurowanie ze sobą. Pięć matek uczniów z takiej nastawionej na rywalizację społeczności nie spuszcza oczu z siebie i wrogów. Ich życie zaczyna się jednak rozpadać pod naporem zazdrości i sekretów.

Lubicie indyjskie bajki? Pewnie nigdy takiej nie widzieliście. Potężny mały Bheem doczekał się jednak całkiem sporej grupy bajek o swoich przygodach. Zwykle są one jednak nieme. Polecamy zatem bajkę Potężny mały Bheem: Tadź Mahal. Podczas wycieczki do pięknego Tadź Mahal Bheem próbuje zwrócić dziewczynce zgubionego misia, zanim ktoś go sobie weźmie.

Źródło zdjęć: netflix

Źródło tekstu: netflix, wł