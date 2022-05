Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 22 maja 2022

Jakie najlepsze nowości pojawiły się w tym tygodniu w serwisie Netflix? Razem z TELEPOLIS.PL wybierzecie najlepsze nowe filmy i seriale.

Lubicie hiszpańskie filmy? Świetnie się składa, bo w tym tygodniu zadebiutowała komedia Rodzina idealna. Mamy tutaj zadziwiająco kreatywne sięgnięcie po motyw spotkania dwóch całkowicie różnych rodzin i związku ich latorośli. Początkowo Lucía jest zniesmaczona ekstrawagancką rodziną dziewczyny swojego syna, ale nie wie jeszcze, jaki wielki wpływ będą oni mieli na jej dotąd poukładane życie.

Netflix ma dość kuriozalną politykę w kwestii nazywania anime, gdzie próbuje propagować klasyki tego gatunku pod całkowicie dziwnymi nowymi tytułami. Tym razem to nie zaszło, ale Netflix po raz kolejny wykazał niekonsekwencję. Mamy anime znane wśród fanów na całym świecie po nazwą japońską? Wymyślimy angielską, której nikt nie kojarzy. Japończycy wydali tytuł oficjalnie po angielsku? A nie, my teraz damy wyjątkowo polski tytuł.

Wampir w ogrodzie to właśnie takie anime. Co zaskakujące jak na własną produkcję Netfliksa z tego gatunku, serial zgarnia zadziwiająco przyzwoite oceny. O czym opowiada? Ludzkość dawno temu została wypchnięta do fortec za murami (Attack on Titan chce waszą fabułę) przez wampiry. Jednak jedna ludzka dziewczyna i wampirza królowa chcą żyć w pokoju z drugą rasą i szukają Edenu.

Miłość, śmierć i roboty to zdecydowanie jeden z najbardziej znanych seriali science fiction. Tim Miller i David Fincher przedstawiają przeznaczoną dla dorosłych antologię filmów animowanych pełną przerażających istot, okrutnych niespodzianek i czarnego humoru. Niesamowite światy, dziwne stworzenia i zagmatwane historie czekają w trzeciej części nagrodzonej Emmy animowanej antologii Tima Millera i Davida Finchera.

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 14 - 15 maja 2022

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 7 - 8 maja 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł