Netflix - co pojawiło się w tym tygodniu? 30 stycznia 2022

Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się w tym tygodniu w serwisie Netflix? Chętnie pomożemy wybrać te najlepsze.

Największym hitem tego tygodnia jest bez wątpienia trzeci sezon serialu Snowpiercer. Co czeka nas w trzecim sezonie serialu inspirowanego francuskim komiksem? Sześć miesięcy po zakończeniu wydarzeń z drugiego sezonu Layton wciąż poszukuje na całym świecie warunków do życia, a pałający gniewem i żądzą zemsty Wilford depcze mu po piętach. Zwykle Netflix prezentuje wszystkie odcinki naraz, tym razem jednak będzie pojawiać się jeden co tydzień. Tak jak zwykle na konkurencyjnym HBO GO.

Hiszpania słynie z naprawdę dobrych horrorów. Tym razem z półwyspu iberyjskiego dotarł do nas serial Feria: Najciemniejsze światło. Dwie siostry muszą się zmierzyć z nową rzeczywistością i siłami nadprzyrodzonymi. Dowiadują się bowiem, że ich rodzice wzięli udział w okultystycznym rytuale, którego efektem była śmierć. Serial ma osiem odcinków i pojawił się na platformie Netflix w piątek.

Dzień wcześniej pojawił się inny europejski serial, który zajmuje się tajemnicami. Tym razem przeniesiemy się do Danii razem z serialem Wybrana. Nasza bohaterka i jej znajomi spróbują dowiedzieć się, co wydarzyło się siedemnaście lat temu. Wtedy bowiem w okolicy spadł meteoryt. Świat nastolatki, która odkrywa niepokojąca prawdę czającą się w jej sennym miasteczku, staje na głowie.

Netflix stawia na seriale, ale nie znaczy to, że nie zobaczymy żadnego godnego uwagi filmu. Będzie nim Gramy u siebie. Zobaczymy jak zawieszony trener NFL szuka odkupienia w sferze zawodowej i prywatnej. Trenuje on szkolną drużynę swojego syna w teksańskim miasteczku. Film oparty na faktach. Produkcja pojawiła się w piątek.

Źródło zdjęć: unsplash, wł