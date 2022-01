Netflix - co pojawiło się w tym tygodniu? 23 stycznia 2022

Jakie filmy i seriale pojawiły się w serwisie Netflix w tym tygodniu? Pomożemy wybrać najlepsze z nich.

W piątek pojawiła się pierwsza część czwartego sezonu serialu Ozark. Pamiętacie jeszcze jak rodzina Byrde'ów wyjechała, by w tytułowej okolicy oddać się praniu pieniędzy? W końcu pojawia się szansa, by wyrwać się ze szponów kartelu, ale rodzinne waśnie naszych bohaterów mogą doprowadzić ich do zguby.

Filmy, gdzie motywem przewodnim są romanse pomiędzy kimś z rodziny królewskiej i zwykłym człowiekiem zawsze były i będą popularne. Nic zatem dziwnego, że w czwartek pojawił się film W królewskim stylu. Fryzjerka z Nowego Jorku ma okazję pracować na weselu czarującego księcia. Czy będzie w stanie zachować profesjonalizm, gdy zacznie między nimi iskrzyć?

Od piątku można z kolei oglądać bardzo emocjonalny film. Skrzypce mojego ojca powinny się spodobać zarówno fanom filmów o muzyce, jak i szukającym rodzinnych uczuć. Po druzgocącej stracie dziewczynka próbuje nawiązać więź z dalekim wujkiem, który podziela jej pasję do muzyki.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł