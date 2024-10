Hit z Russelem Crowe'em w top 10 Netflixa. Straszak, ale bawi

Na platformie Netflix wyraźnie czuć aurę halloween'ową. Horror za horrorem i wszystkie są chętnie oglądane. Tym razem, głośno zrobiło się o specyficznym filmie z Russelem Crowe'em w roli głównej.

Egzorcysta papieża to pozycja wielce nietypowa, ale lepiej jej nie przegapić.

Film stanowi dość ciekawą hybrydę. Nie dość, że inspiracją jest prawdziwa postać księdza Gabriela Amortha, to jeszcze jest to intrygujący mix superbohaterskich wątków z horrorem o egzorcyzmach. Dziwna, ale dla niektórych widzów może to być intrygująca i wyborna rozrywka.

Kilka słów o fabule

Główny egzorcysta Watykanu musi zająć się sprawą opętania chłopca, mieszkającego w starożytnym hiszpańskim opactwie. I tym sposobem wojownik w sutannie odkrywa prawdziwe zło. Reżyser filmu Julius Avery żongluje różnymi konwencjami i jest główny atut filmu. Film jest diaboliczny, ale ma w sobie pewną dozę komiksowej lekkości. To bardziej taki straszak, niż horror w stylu Terrified 3. Siły piekielne nabierają barw sensacyjnej powieści graficznej. Kicz i efekciarstwo, ale lekkie i świeże. Takie bardzo w stylu Netfixa - rozrywkowe.

Zobacz: Nagrodzony za scenariusz horror hitem w Polsce. Ma już 300 tys. widzów

Zobacz: Najstraszniejszy serial w historii Disneya. Gratka dla fanów horrorów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix