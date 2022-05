HBO prezentuje nowości na maj 2022

Jakie nowe pozycje pojawiły lub pojawią się w maju 2022 na HBO Max? Tutaj znajdziecie wszystkie ekscytujące nowości w serwisie HBO.

Lubicie klasyczne spokojne filmy? A może pełne akcji? Jak zwykle HBO przygotowało coś dla każdego widza. Można zatem oglądać film o dzielnych Walijczykach, który ratują honor swojej góry (w żadnym wypadku wzgórza!), a można kibicować Jasonowi Stathamowi jako Transporterowi. Ale fani nowych produkcji też znajdą coś dla siebie. HBO Max w najnowszej odsłonie prezentuje choćby serial Schody, gdzie wszystko zaczyna się od pewnego podejrzanej śmierci.

Tym razem coś dla siebie znajdą też fani animacji, i to niekoniecznie tej japońskiej. Samuraj Jack to zdecydowanie pozycja warta obejrzenia. Zwolennicy dokumentów będą za to mieli okazję do wyruszenia w podróż przez dzikie ostępy niedalekiej Rumunii. Wolicie moralne dylematy? Polecamy Plan A. Tam grupka ocalałych Żydów spróbuje zatruć 6 milionów Niemców. Czy naprawdę zemsta to dobry wybór?

Zapraszamy po dokładniejszy opis majowych nowości!

Nowe seriale:

Schody (The Staircase) – produkcja przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) oraz jego rozległej rodziny z Karoliny Północnej, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette) – premiera: 6 maja

(The Staircase) – produkcja przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) oraz jego rozległej rodziny z Karoliny Północnej, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette) – premiera: 6 maja Samuraj Jack I-V (Samurai Jack I-V) – w odległej przeszłości japoński samuraj wyrusza na misję pokonania złego, zmiennokształtnego czarodzieja Aku. Niestety nie wykonuje swojego zadania, bo zostaje przeniesiony do przyszłości, gdzie Aku cieszy się już pełnią mocy - premiera: 6 maja, wszystkie sezony

I-V (Samurai Jack I-V) – w odległej przeszłości japoński samuraj wyrusza na misję pokonania złego, zmiennokształtnego czarodzieja Aku. Niestety nie wykonuje swojego zadania, bo zostaje przeniesiony do przyszłości, gdzie Aku cieszy się już pełnią mocy - premiera: 6 maja, wszystkie sezony Życie na fali I-IV (The O.C. I-IV) – akcja lubionego przez widzów serialu osadzona została w hrabstwie Orange. Życie grupy przyjaciół i ich rodzin zmienia się na zawsze, gdy do zamożnej społeczności mieszkającej w Newport Beach nad oceanem, dołącza osoba z zewnątrz, nastoletni Ryan. Chłopak stara się przystosować do nowego życia - premiera: 11 maja, wszystkie sezony

I-IV (The O.C. I-IV) – akcja lubionego przez widzów serialu osadzona została w hrabstwie Orange. Życie grupy przyjaciół i ich rodzin zmienia się na zawsze, gdy do zamożnej społeczności mieszkającej w Newport Beach nad oceanem, dołącza osoba z zewnątrz, nastoletni Ryan. Chłopak stara się przystosować do nowego życia - premiera: 11 maja, wszystkie sezony Dzika Rumunia (Wild Romania) - miniserial dokumentalny Max Original ukazujący piękno rumuńskiej przyrody. Karpaty, Dunaj i Morze Czarne dały początek najdzikszemu krajowi w Europie. Źródłem niezwykłej różnorodności tego miejsca są przede wszystkim malownicze pasma górskie, tętniące życiem rzeki i gęste lasy. Podążając za cyklem czterech pór roku, poznamy życie najbardziej charakterystycznych zwierząt Rumunii i historię zadziwiających naturalnych krajobrazów – premiera: 12 maja

(Wild Romania) - miniserial dokumentalny Max Original ukazujący piękno rumuńskiej przyrody. Karpaty, Dunaj i Morze Czarne dały początek najdzikszemu krajowi w Europie. Źródłem niezwykłej różnorodności tego miejsca są przede wszystkim malownicze pasma górskie, tętniące życiem rzeki i gęste lasy. Podążając za cyklem czterech pór roku, poznamy życie najbardziej charakterystycznych zwierząt Rumunii i historię zadziwiających naturalnych krajobrazów – premiera: 12 maja Hacks s2 - drugi sezon nagrodzonego Emmy serialu o relacji legendy sceny komediowej Las Vegas Deborah Vance (Jean Smart) i młodej scenarzystki Avy (Hannah Einbinder). Ich znajomość ewoluuje, gdy podróżują przez USA, pracując nad nowym stand-upem Deborah – premiera: 13 maja

s2 - drugi sezon nagrodzonego Emmy serialu o relacji legendy sceny komediowej Las Vegas Deborah Vance (Jean Smart) i młodej scenarzystki Avy (Hannah Einbinder). Ich znajomość ewoluuje, gdy podróżują przez USA, pracując nad nowym stand-upem Deborah – premiera: 13 maja Miłość ponad czasem (The Time Traveler's Wife) - serial stworzony przez Stevena Moffata na podstawie popularnej powieści o tym samym tytule. Produkcja śledzi zawiłą i magiczną historię miłosną między Clare (Rose Leslie) oraz Henrym (Theo James), którzy jako małżeństwo borykają się z problemem… podróży w czasie – premiera: 16 maja

Nowe filmy:

Projekt Klary (Playing Cupid) – Kerri Fox, od niedawna samotna nauczycielka w gimnazjum, w którym uczy się Klara, jest swatana z rozwiedzionym ojcem swojej uczennicy. Dziewczynka pracuje nad szkolnym projektem i postanawia otworzyć własną agencję matrymonialną - premiera: 5 maja

(Playing Cupid) – Kerri Fox, od niedawna samotna nauczycielka w gimnazjum, w którym uczy się Klara, jest swatana z rozwiedzionym ojcem swojej uczennicy. Dziewczynka pracuje nad szkolnym projektem i postanawia otworzyć własną agencję matrymonialną - premiera: 5 maja Makabra (Macabre) – lata 90. Dwóch braci zostaje oskarżonych o brutalne zabójstwo ośmiu kobiet, mężczyzny i dziecka w położonym w pobliżu Rio de Janeiro regionie Serra dos Órgãos - premiera: 6 maja

(Macabre) – lata 90. Dwóch braci zostaje oskarżonych o brutalne zabójstwo ośmiu kobiet, mężczyzny i dziecka w położonym w pobliżu Rio de Janeiro regionie Serra dos Órgãos - premiera: 6 maja Póki wojna trwa (While at War) - jeden z czołowych hiszpańskich intelektualistów nie może się zdecydować, co myśleć o działaniach generała Franco i jego sprzymierzeńców. Pięć nagród Goya – premiera: 6 maja

(While at War) - jeden z czołowych hiszpańskich intelektualistów nie może się zdecydować, co myśleć o działaniach generała Franco i jego sprzymierzeńców. Pięć nagród Goya – premiera: 6 maja Angry Birds Film (The Angry Birds Movie) – Na spokojnej i pełnej uroku egzotycznej wyspie żyje szczęśliwe stado kolorowych ptaków, które nie potrafią latać. W rajskiej przestrzeni nie brakuje ptasich outsiderów. Zaliczają się do nich m.in. porywczy Red, szybki jak wiatr Chuck i wybuchowy Bomb. Pewnego dnia idyllę mieszkańców wyspy przerywa pojawienie się tajemniczych zielonych świnek - premiera: 7 maja

(The Angry Birds Movie) – Na spokojnej i pełnej uroku egzotycznej wyspie żyje szczęśliwe stado kolorowych ptaków, które nie potrafią latać. W rajskiej przestrzeni nie brakuje ptasich outsiderów. Zaliczają się do nich m.in. porywczy Red, szybki jak wiatr Chuck i wybuchowy Bomb. Pewnego dnia idyllę mieszkańców wyspy przerywa pojawienie się tajemniczych zielonych świnek - premiera: 7 maja Steve McQueen: Nieukończony film (Steve McQueen: The Lost Movie) – premiera: 8 maja

(Steve McQueen: The Lost Movie) – premiera: 8 maja Zabójczy koktajl (Gunpowder Milkshake) – Płatna zabójczyni Sam odmawia wykonania zlecenia i bierze pod swoje skrzydła małą dziewczynkę, za co trafia na czarną listę syndykatu zbrodni. Traumatyczne wydarzenia sprawiają, że kobieta postanawia sama wymierzyć sprawiedliwość - premiera: 8 maja

(Gunpowder Milkshake) – Płatna zabójczyni Sam odmawia wykonania zlecenia i bierze pod swoje skrzydła małą dziewczynkę, za co trafia na czarną listę syndykatu zbrodni. Traumatyczne wydarzenia sprawiają, że kobieta postanawia sama wymierzyć sprawiedliwość - premiera: 8 maja Birdman (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)) – zapomniany gwiazdor (Michael Keaton), który zdobył sławę wcielając się w rolę kultowego superbohatera chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego, bo tylko wtedy będzie mógł odzyskać swoją rodzinę, karierę i znów być sobą – premiera: 8 maja

(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)) – zapomniany gwiazdor (Michael Keaton), który zdobył sławę wcielając się w rolę kultowego superbohatera chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego, bo tylko wtedy będzie mógł odzyskać swoją rodzinę, karierę i znów być sobą – premiera: 8 maja Charlotte – Przyblakła już gwiazda filmowa dowiaduje się, że reżyser, dzięki któremu zdobyła sławę, kręci swój najnowszy film w Paragwaju. Kobieta wyrusza w niezwykłą podróż nie tylko po to, żeby zdobyć główną rolę, która jest jej zdaniem jej pisana - premiera: 8 maja

– Przyblakła już gwiazda filmowa dowiaduje się, że reżyser, dzięki któremu zdobyła sławę, kręci swój najnowszy film w Paragwaju. Kobieta wyrusza w niezwykłą podróż nie tylko po to, żeby zdobyć główną rolę, która jest jej zdaniem jej pisana - premiera: 8 maja Persona Non Grata – Laura odcięła się od swojej rodziny na wsi i przeniosła do Kopenhagi, żeby zostać pisarką. Niedługo potem wraca do swojego rodzinnego domu na ślub brata. Na miejscu okazuje się, że brat żeni się z Catrine, jej największym wrogiem z dzieciństwa – premiera: 9 maja

– Laura odcięła się od swojej rodziny na wsi i przeniosła do Kopenhagi, żeby zostać pisarką. Niedługo potem wraca do swojego rodzinnego domu na ślub brata. Na miejscu okazuje się, że brat żeni się z Catrine, jej największym wrogiem z dzieciństwa – premiera: 9 maja O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góry (The Englishman Who Went Up A Hill But Came Down A Mountain) – Przybyli do Walii kartografowie mają za zadanie zmierzyć wysokość pewnej góry. Efekt ich pracy nie zadowala Walijczyków, którzy postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce - premiera: 9 maja

(The Englishman Who Went Up A Hill But Came Down A Mountain) – Przybyli do Walii kartografowie mają za zadanie zmierzyć wysokość pewnej góry. Efekt ich pracy nie zadowala Walijczyków, którzy postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce - premiera: 9 maja Plan A – w 1945 roku grupa ocalałych z Zagłady Żydów planuje wprowadzić w życie niebezpieczną i śmiałą operację znaną jako „Plan A”. Chcą zatruć wodę w niemieckich wodociągach, żeby zabić w odwecie 6 milionów Niemców - premiera: 10 maja

– w 1945 roku grupa ocalałych z Zagłady Żydów planuje wprowadzić w życie niebezpieczną i śmiałą operację znaną jako „Plan A”. Chcą zatruć wodę w niemieckich wodociągach, żeby zabić w odwecie 6 milionów Niemców - premiera: 10 maja Baader Meinhof (The Baader Meinhof Complex) – Opowieść o niemieckiej grupie terrorystycznej, Frakcji Czerwonej Armii (RAF), która pod koniec lat 60. i 70. organizowała zamachy bombowe, rabunki, porwania i zabójstwa, aby walczyć z zachodnim imperializmem i establishmentem - premiera: 10 maja

(The Baader Meinhof Complex) – Opowieść o niemieckiej grupie terrorystycznej, Frakcji Czerwonej Armii (RAF), która pod koniec lat 60. i 70. organizowała zamachy bombowe, rabunki, porwania i zabójstwa, aby walczyć z zachodnim imperializmem i establishmentem - premiera: 10 maja Once – Współczesny musical rozgrywający się na ulicach Dublina. Opowiada historię ulicznego muzyka i czeskiej imigrantki podczas wyjątkowego tygodnia pełnego wrażeń - premiera: 12 maja

– Współczesny musical rozgrywający się na ulicach Dublina. Opowiada historię ulicznego muzyka i czeskiej imigrantki podczas wyjątkowego tygodnia pełnego wrażeń - premiera: 12 maja Córka (The Daughter aka La Hija) – Irene ma 15 lat, mieszka w poprawczaku i niedawno zaszła w ciążę. Javier, który jest wychowawcą w ośrodku, proponuje jej, żeby zamieszkała z nim i jego żoną Adelą w położonym na odludziu w górach domu – premiera: 13 maja

(The Daughter aka La Hija) – Irene ma 15 lat, mieszka w poprawczaku i niedawno zaszła w ciążę. Javier, który jest wychowawcą w ośrodku, proponuje jej, żeby zamieszkała z nim i jego żoną Adelą w położonym na odludziu w górach domu – premiera: 13 maja Transporter (The Transporter) – mężczyzna zajmujący się przewozem nielegalnych dóbr na zlecenie organizacji przestępczych wplątuje się w niebezpieczną intrygę - premiera: 13 maja

(The Transporter) – mężczyzna zajmujący się przewozem nielegalnych dóbr na zlecenie organizacji przestępczych wplątuje się w niebezpieczną intrygę - premiera: 13 maja Poświęcenie (Commitment) – Asli szuka opiekunki do dziecka, bo chce wrócić do pracy. Niedługo potem poznaje młodą kobietę o imieniu Gulnihal, która jest także matką. Pojawienie się Gulnihal w jej życiu skłania Asli, by stawiła czoła tajemnicom, przed którymi długo uciekała - premiera: 14 maja

(Commitment) – Asli szuka opiekunki do dziecka, bo chce wrócić do pracy. Niedługo potem poznaje młodą kobietę o imieniu Gulnihal, która jest także matką. Pojawienie się Gulnihal w jej życiu skłania Asli, by stawiła czoła tajemnicom, przed którymi długo uciekała - premiera: 14 maja Zanim się pojawiłeś (Me Before You) - Młoda i ekscentryczna Louisa ciągle zmienia pracę. Jej optymistyczne podejście do życia zostaje wystawione na ciężką próbę, kiedy zostaje opiekunką i towarzyszką Willa, młodego i bogatego bankiera, który został sparaliżowany w wyniku wypadku. Emilia Clarke w roli głównej – premiera: 14 maja

(Me Before You) - Młoda i ekscentryczna Louisa ciągle zmienia pracę. Jej optymistyczne podejście do życia zostaje wystawione na ciężką próbę, kiedy zostaje opiekunką i towarzyszką Willa, młodego i bogatego bankiera, który został sparaliżowany w wyniku wypadku. Emilia Clarke w roli głównej – premiera: 14 maja Candyman – makabryczne historie o upiorze nadal nie pozwalają mieszkańcom dzielnicy Cabrini-Green w Chicago spać spokojnie choć od ostatnich przerażających wydarzeń upłynęło wiele lat. Fotograf Anthony i jego dziewczyna wprowadzają się do luksusowego apartamentu w dzielnicy Carbrini... - premiera: 15 maja

– makabryczne historie o upiorze nadal nie pozwalają mieszkańcom dzielnicy Cabrini-Green w Chicago spać spokojnie choć od ostatnich przerażających wydarzeń upłynęło wiele lat. Fotograf Anthony i jego dziewczyna wprowadzają się do luksusowego apartamentu w dzielnicy Carbrini... - premiera: 15 maja Wybuchowa para (Knight and Day) – Kiedy dziewczyna z małego miasteczka poznaje tajemniczego nieznajomego, jest przekonana, że spotkała mężczyznę swoich marzeń. Niedługo potem okazuje się, że Roy jest superszpiegiem, który ucieka przed swoimi mocodawcami - premiera: 15 maja

(Knight and Day) – Kiedy dziewczyna z małego miasteczka poznaje tajemniczego nieznajomego, jest przekonana, że spotkała mężczyznę swoich marzeń. Niedługo potem okazuje się, że Roy jest superszpiegiem, który ucieka przed swoimi mocodawcami - premiera: 15 maja Kozaczki z pieprzykiem (Kinky Boots) – Charlie Price przejmuje po śmierci ojca rodzinny interes. Jego zadaniem jest poprowadzenie fabryki butów. Nie będzie to jednak łatwe. Produkowane od lat tradycyjne i konserwatywne obuwie z coraz większym trudem znajduje odbiorców. Nowy szef decyduje się na desperacki krok, aby uchronić firmę przed bankructwem. Zatrudnia jako konsultanta transwestytę Lolę - premiera: 16 maja

(Kinky Boots) – Charlie Price przejmuje po śmierci ojca rodzinny interes. Jego zadaniem jest poprowadzenie fabryki butów. Nie będzie to jednak łatwe. Produkowane od lat tradycyjne i konserwatywne obuwie z coraz większym trudem znajduje odbiorców. Nowy szef decyduje się na desperacki krok, aby uchronić firmę przed bankructwem. Zatrudnia jako konsultanta transwestytę Lolę - premiera: 16 maja Wszystko w porządku (I'm Fine (Thanks for Asking)) – Los Angeles podczas pandemicznego kryzysu. Niedawno owdowiała fryzjerka Danny i jej 8-letnia córka są zmuszone żyć na ulicy. Danny próbuje znaleźć dla nich dach nad głową i jakoś chronić swoje dziecko - premiera: 16 maja

