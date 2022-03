HBO Max: co pojawiło się w tym tygodniu? 27 marca 2022

HBO Max niedawno zastąpiło w Polsce HBO GO. Jakie nowe filmy i seriale zadebiutowały w tym tygodniu? Wybierzemy te najlepsze nowości.

Złoty wiek w historii Polski przypadł na XVI wiek. Serial Pozłacany wiek opowiada jednak o amerykańskim czasie wielki fortun – tych zdobytych i utraconych. Nie będzie wielkich wojen, ale to nie znaczy, że będzie mniej dramatycznie. W rolach głównych między innymi: Cynthia Nixon i Christine Baranski. Serial pojawił się oficjalnie we wtorek.

W poniedziałek w HBO Max zadebiutował natomiast film To już koniec. To bardzo specyficzna komedia o wyluzowanej dziewczynie. Wyrusza ona w podróż przez Los Angeles w nadziei, że dotrze na swoją ostatnią imprezę przed końcem świata. Skoro zaraz zawali się świat, to chociaż dobrze się zabawmy. Po drodze spotkamy całą plejadę ciekawych postaci.

W sobotę pojawił się natomiast film Dziewczyna i pająk. Główna bohaterka próbuje się wyprowadzić z mieszkania, ale nie będzie to takie łatwe. Pudła, meble i impreza pożegnalna wytwarzają przedziwne pole magnetyczne, w którym przyjaciele, kochankowie, krewni, sąsiedzi i nieznajomi zaczynają się przyciągać.

Miłośnikom mroczniejszego kina polecamy film Sanktuarium. Młodej dziewczynie z uszkodzonym słuchem objawia się Maryja Panna. Gdy ludzie gromadzą się, by być świadkami jej cudów, zaczynają dziać się przerażające rzeczy. Czy naprawdę była to w takim razie Matka Boska? Czyny istoty wskazują na coś innego...

