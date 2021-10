HBO GO: Jaki film na weekend? 9 - 10 października 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszego października w HBO Go pojawiło się dużo animowanych pozycji. Niektóre są co prawda bardziej zorientowane na dzieci (Uniwersytet Potworny), ale inne znalazły sporo fanów wśród starszych widzów (Kraina Lodu II czy Ratatuj). Pojawiły się też Auta, Merida Waleczna czy Aladyn. Zostaje w takim razie tylko iść na HBO Go i oglądać.

Dzisiaj z kolei w HBO Go pojawiły się filmy dla fanów świata superbohaterów. Mowa tu o takich tytułach jak Deadpool, Deadpool 2 czy Green Lantern. Jeśli zatem jesteście miłośnikami amerykańskich superbohaterów w mniej lub bardziej dziwnych strojach - to zdecydowanie pozycja dla was. W HBO GO pojawiło się 40 odcinków.

Szóstego października z kolei pojawił się film Masza. Trzynastolatka dorasta między ringiem bokserskim a ulicami prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka. Jej przyjaciółmi są faceci, którzy zabijają i rabują. Całe miasto ich nienawidzi, ale dla niej są jak rodzina. Nagroda na Sochi Open Russian Film Festival.

A może serial o króliku-wampirze? Na szczęście Królikula pije tylko sok marchewkowy i w ten sposób aktywuje swoje moce. Zobaczymy jego przygody z właścicielką Niną i psem Haroldem i kotem Czesławem.

