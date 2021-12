GONET.TV z prezentami na święta

W grudniu platforma GONET dodaje 11 nowych stacji TV na żywo, które można oglądać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Klienci mogą również korzystać z biblioteki VOD, bez zobowiązań. A w ramach świątecznego prezentu nabywcy otrzymują gwarancję zwrotu pieniędzy.

GONET.TV to serwis oferujący dostęp do telewizji internetowej OTT, który na święta przygotował dla swoich nowych i dotychczasowych klientów prezent w postaci 11 nowych stacji TV na żywo w ramach podstawowego pakietu. Dziesięć nowych kanałów już jest dostępnych, a jedenasty ma zostać dołączony do oferty programowej w ciągu najbliższych kilku dni. Dzięki temu w ramach podstawowej oferty klienci otrzymują dostęp do 110 kanałów TV na żywo, w tym 81 polskojęzycznych i 76 stacji w jakości HD. Wśród nowych stacji są: Paramount Channel HD, Comedy Central HD, Polsat Comedy Central Extra, Nickelodeon, Nick Jr, Nicktoons HD, TeenNick, MTV Polska HD, NickMusic, MTV 90s i MTV 00s. Całość oferty programowej GONET.TV dopełnia ponad 34,5 tysięcy stacji radiowych oraz biblioteka VOD z 1344 audycji, programów czy seriali.

Pełna oferta GONET.TV dostępna jest bez podpisywania długookresowych umów, w cenie 1 zł za pierwsze 30 dni oraz 29 zł za każdy kolejny miesiąc. GONET gwarantuje, że jeżeli oferta nie spotka się z uznaniem klienta przez okres pierwszych 30 dni korzystania, ten otrzyma zwrot pieniędzy.

W przypadku większości stacji istnieje możliwość oglądania już wyemitowanych programów nawet do 30 dni od ich daty emisji. Nagrywanie, jak i odtwarzanie już zapisanych filmów, programów czy audycji jest bezpłatne i dostępne dla każdego klienta, bez ograniczeń ilościowych. Do dyspozycji jest też możliwość automatycznego nagrywania każdego odcinka serii i oglądanie go w późniejszym czasie. Co ważne, każdy kanał można przewijać i pauzować w czasie rzeczywistym. Rozbudowany przewodnik po programach (EPG) prezentowany jest z linią czasową, z którego można przejść do oglądania poszczególnych kanałów. Jest też funkcja obraz w obrazie (PiP).

Platforma GONET.TV wykorzystuje do transmisji kanałów HD kodek H.265, co wymaga mniejszej transmisji danych podczas oglądania. Jak twierdzi serwis, powinno tu wystarczyć łącze internetowe o prędkości 3 Mb/s. GONET.TV daje swoim klientom możliwość oglądania polskich kanałów TV na żywo także za granicą, na terenie całej Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową i w formie aplikacji na urządzenia mobilne z Androidem oraz iOS, a także poprzez dekoder Android TV z obsługą 4K.

Źródło zdjęć: GONET.TV

Źródło tekstu: GONET.TV