SkyShowtime zaprasza na historyczne widowisko Ridleya Scotta

Gladiator II to epicka produkcja i kontynuacja osadzonej w starożytnym Rzymie sagi o władzy, intrygach i zemście . Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci uwielbianego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja. Kiedy jego państwo zostaje podbite przez Cesarstwo rządzone żelazną pięścią przez dwóch tyranów, zmuszony jest walczyć w Koloseum . Choć jego sercem targa gniew, Lucjusz musi spokojnie spojrzeć w przeszłość, żeby odnaleźć siłę i honor, które pozwolą mu zawalczyć o przyszłość Rzymu i przywrócić swojemu ludowi minioną chwałę. Gladiator II to epicka kontynuacja pełna politycznych intryg, walki o władzę i zemsty.

W filmie zagrała plejada gwiazd: Paul Mescal (Aftersun, Dobrzy nieznajomi, Normalni ludzie), Pedro Pascal (The Last of Us, Narcos, Mandalorian), Joseph Quinn (Stranger Things) czy Denzel Washington (Płoty, Lot, Księga ocalenia).