El Clásico z Robertem Lewandowskim. Gdzie i kiedy obejrzeć?

W niedzielę, 16 października drużyna Roberta Lewandowskiego zagra przeciwko Realowi Madryt w ramach najbardziej prestiżowych hiszpańskich rozgrywek ligowych: LaLiga Santander. Czy w tym spotkaniu uda się Polakowi zabłysnąć?

El Clásico od lat jest jednym z najbardziej emocjonujących wydarzeń w świecie piłki nożnej. Nic dziwnego, w końcu stają naprzeciwko siebie dwie bardzo mocne i medialne drużyny. Na tegoroczne spotkanie Real Madryt – FC Barcelona w ramach 9. kolejki LaLiga Santander polscy kibicie czekają najbardziej. Po raz pierwszy w najlepszych ligowych rozgrywkach piłkarskich Hiszpanii Robert Lewandowski grający w barwach Barcelony będzie miał okazje strzelić bramkę „Królewskim”.

Po raz ostatni Real Madryt grał z FC Barceloną 24 lipca w meczu towarzyskim w ramach tournee po Stanach Zjednoczonych. Wówczas "Duma Katalonii" wygrała 1-0, a bramkę zdobył Raphinha. Dotychczas we wszystkich piłkarskich rozgrywkach drużyny spotkały się na boisku już 283 razy. Barcelona triumfowała 117 razy przy 104 zwycięstwach Realu.

Spotkanie Real Madryt – FC Barcelona będzie można oglądać na żywo i na wielu urządzeniach w serwisie Polsat Box Go, na kanale Eleven Sports 1 dostępnym w pakiecie Polsat Box Go Sport. Studio meczowe będzie dostępne od godzinie 12.00. Początek spotkania o godzinie 16:10.

Polsat Box Go Sport – najlepsze sportowe emocje

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Eleven Sports z hiszpańską LaLiga Santander, włoską Serią A TIM, francuską Ligue 1 Uber Eats i belgijską Jupiler Pro League, Formula 1 są to też kanały Polsat Sport Premium (Liga Mistrzów UEFA) i inne stacje z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC i in.), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (tenisowy Wielki Szlem, wyścigi kolarskie) i wiele innych. Polsat Box Go Sport jest obecnie dostępny w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni.

Spotkania LaLiga Santander transmitowane są na kanałach Eleven Sports dostępnych również w ramach pakietu Eleven Sports w telewizji satelitarnej, kablowej IPTV, internetowej OTT z dekoderem Polsat Box.

