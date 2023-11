W promocji Canal+ na święta nie zapłacisz nic przez trzy miesiące

Canal+ pokazał pierwsze świąteczne promocje dla klientów zainteresowanych korzystaniem z płatnej telewizji. Teraz dostęp do kanałów Canal+ razem z pakietem telewizji można kupić już od 25 zł miesięcznie, a z okazji zbliżających się świąt nie płacić abonamentu przez 3 miesiące.

Pierwszą świąteczną propozycją platformy jest dostęp do paczki CANAL+ Seriale i Filmy z pakietem telewizji Entry+, która z okazji świąt jest oferowana przez trzy miesiące za darmo, a później w cenie 25 zł miesięcznie. Tak skonstruowana oferta pozwala na dostęp do 71 kanałów telewizyjnych oraz 6 kanałów premium CANAL+, w których można znaleźć najlepsze seriale i produkcje oryginalne CANAL+, takie jak Belfer, THE OFFICE PL, Kruk, Emigracja XD czy Król. Paczka CANAL+ Seriale i Filmy gwarantuje również dostęp do największych amerykańskich wytwórni, hitów kinowych oraz wielu nagradzanych polskich produkcji.

Dzięki dostępowi do CANAL+ online klienci wybierający powyższa ofertę otrzymają również dostęp do 49 kanałów oraz bibliotek VOD ze swojej oferty na niemal dowolnym urządzeniu – telefonie, komputerze, tablecie, na telewizorach Samsung, LG, Android TV oraz Apple TV. Paczkę CANAL+ Seriale i Filmy można łączyć również z innymi pakietami telewizji, na przykład z pakietem Relax+, który oferuje dostęp do 89 kanałów telewizyjnych (59 online), czy pakietem Extra+, w którym znalazło się 161 kanałów telewizyjnych (123 online). Tutaj również obowiązuje promocja 0 zł przez pierwsze trzy miesiące. Po tym okresie ceny zmienią się odpowiednio na 35 zł i 65 zł miesięcznie przez pozostały okres zobowiązania.

Klienci poszukujący sportowych emocji mogą zamienić paczkę CANAL+ Seriale i Film na paczkę CANAL+, która oprócz znakomitych seriali i filmów oferuje dodatkowo dostęp do kanałów sportowych CANAL+ SPORT, na których można śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, Premier League (dwa wybrane mecze), LaLiga EA Sport, Ligue 1 Uber Eats, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej i NBA czy oglądać tenisowe zmagania Igi Świątek w cyklu turniejów WTA Tour.

Paczkę CANAL+ można kupić z pakietem Entry+, Relax+ i Extra+ w cenie od 45 zł miesięcznie i tak jak w przypadku wszystkich ofert telewizji satelitarnej otrzymać w cenie dostęp do serwisu CANAL+ online na niemal dowolnym urządzeniu.

W świątecznych ofertach znalazły się również propozycje paczek dla najbardziej zagorzałych fanów sportu oraz miłośników seriali i filmów. Pierwsza z nich oferuje dostęp do paczki CANAL+ SPORT z pakietem kanałów Entry+ w cenie 70 zł miesięcznie. Paczka gwarantuje dostęp do pełnej oferty sportowej z kanałów CANAL+ oraz kanałów Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Druga to dostęp do paczki CANAL+ z pakietem kanałów Entry+ oraz HBO, Netflixa oraz FilmBOX za 100 zł miesięcznie.

Dekoder 4K DualBOX+

Klienci wybierający dowolną ofertę telewizji satelitarnej mogą skorzystać również z dekodera 4K DualBOX+, Pozwala on na odbiór telewizji w jakości obrazu 4K HDR i dźwięku Dolby Atmos. Dekoder wykorzystuje najnowsze oprogramowanie CANAL+, a po podłączeniu do Internetu rozszerza swoje funkcje o dostęp do serwisu CANAL+ online z tysiącami programów na życzenie oraz wielu innych przydatnych funkcji, takich jak na przykład Backward EPG, Start Over, możliwość tworzenia własnej listy kanałów czy dostęp do aplikacji (np. Netflix).

Dekoder 4K DualBOX+ jest oferowany z opcjonalnym dyskiem twardym o pojemności 500 GB.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Canal+

Źródło tekstu: Canal+