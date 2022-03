Anime za darmo już nie obejrzymy. Crunchyroll usuwa darmowy plan

Crunchyroll usuwa swój darmowy pakiet. Teraz już nie będziemy mogli obejrzeć anime za darmo dzięki oglądaniu reklam. Za nowe anime w simulcaście będzie trzeba płacić.

Crunchyroll to największy serwis SVOD skupiający się właśnie na anime. Teraz należy on do japońskiego Sony, który wykupił go od Amerykanów z AT&T. Ostatnio Crunchyroll doczekał się aplikacji na konsole Nintendo Switch. Możliwość oglądania na telefonach i tabletach z Androidem czy iOS była już wcześniej.

Niestety, teraz mamy gorszą wiadomość. Pomarańczowy serwis właściwie pozbywa się swojego darmowego abonamentu. Do tej pory pozwalał on na oglądanie anime dzięki oglądaniu reklam. Nie miał on udogodnień z wersji płatnych, takich jak oglądanie godzinę po emisji w Japonii czy oglądanie na kilku urządzeniach naraz. Pozwalał jednak na oglądanie za darmo.

Crunchyroll usuwa możliwość oglądania za darmo odcinków anime z emisją w simulcaście

Wraz z sezonem wiosennym 2022 nie będzie już darmowej opcji oglądania anime emitowanych w simulcaście. Trzy pierwsze odcinki kilku serii anime będą jeszcze dostępne aż do 31 maja do oglądania za darmo. Potem będzie trzeba płacić. Tak samo jak w wypadku innych serii. Tych kilka anime, które jeszcze będą dostępne na początku za darmo to:

Spy X Family

Kakkō no Iinazuke

Mahōtsukai Reimeiki

Tomodachi Game

Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechū

Kawaii Dake Ja Nai Shikimori-san

Shijō Saikyō no Daimaō, Murabito A ni Tensei Suru

Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu

Anime wydane przed wiosną 2022 dalej będą do oglądania za darmo. Do tej pory anime pojawiało się w darmowym planie tydzień po Japonii. Teraz za darmo anime emitowanych w simulcaście już nie obejrzymy.

