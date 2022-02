Oglądaj anime na Nintendo Switch. Crunchyroll wydaje nową aplikację

Teraz możemy oglądać anime na kolejnym urządzeniu. Crunchyroll wreszcie wprowadził swoją aplikację do sklepu Nintendo Switch.

Crunchyroll to znana w świecie fanów anime aplikacja. To zaraz obok Funimation jedna z najbardziej znanych usług VOD poświęconych anime. Teraz oba te serwisy należą do Sony. Crunchyroll jest także dostępny w Polsce, chociaż niestety anime nadal musimy tam oglądać po angielsku.

Aplikacja Crunchyrolla dostępna jest już od dawna na Androida czy iOS. Teraz poza przeglądarką na komputerze dostajemy kolejną możliwość korzystania z aplikacji. Crunchyroll niedawno zapowiedział wydanie swojej aplikacji na Nintendo Switch. Pomarańczowi bardzo szybko wywiązali się ze swojej obietnicy. Aplikacja trafiła już do sklepu z aplikacjami. Teraz można oglądać Attack on Titan czy Kimetsu no Yaiba.

Ile kosztuje Crunchyroll?

Z Crunchyrolla można korzystać za darmo, wtedy nie możemy jednak pomijać reklam, a część tytułów jest niewidoczna. Za 30 złotych miesięcznie mamy dostęp do całej biblioteki, brak reklam i cyfrowe mangi.

W pakiecie za 39 złotych miesięcznie (lub 369 złotych za cały rok) dochodzi też możliwość oglądania na czterech urządzeniach i pobieranie odcinków do oglądania offline. Dla ciekawych czy warto dostępny jest dwutygodniowy bezpłatny okres próbny.

