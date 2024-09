Trwa walka o pieniądze Polaków za abonament RTV. Chaos i dezinformacja

Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji ponownie wstrzymała się z decyzją o podziale środków z abonamentu RTV. Zdaniem regulatora są poważne wątpliwości natury prawnej.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż nie podjęła decyzji w sprawie przekazania środków z abonamentu RTV do publicznych mediów na przyszłym rok. Mowa o kwocie nawet 620 mln zł. Regulator ma poważne wątpliwości natury prawnej i domaga się określenia sytuacji spółek mediów publicznych.

Spór o kasę z abonamentu RTV

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku KRRiT zdecydowała się na zamrożenie wypłat dla mediów publicznych. Chodzi o pieniądze pochodzące z abonamentu radiowo-telewizyjnego. W oficjalnym komunikacie mogliśmy przeczytać, że decyzja zapadła "wobec chaosu prawnego powstałego w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji wywołanego decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". W lutym kwota trafiła do depozytu sądowego i do tej pory nie została rozdysponowana.

W sumie w depozycie sądowym ma znajdować się aż 490 mln zł. Mowa i pieniądzach na 2024 rok. W kolejnym do mediów publicznych powinna trafić kwota około 620 zł mln zł, z czego 316,2 mln do Telewizji Polskiej oraz po 151,9 mln do Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych. Rzecz w tym, że KRRiT nadal zwleka z podjęciem w tej sprawie decyzji, chociaż ustawowy termin mija 30 września. Problemem jest stan prawny spółek mediów publicznych, które zostały postawione w stan likwidacji.

Z uwagi na charakter stanu prawnego spółek mediów publicznych, tj. stanu faktycznej likwidacji, KRRiT wyraża poważne wątpliwości co do możliwości przekazania środków abonamentowych w roku 2025 na rzecz tych spółek. Zdaniem KRRiT realizacja przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, wyklucza się z likwidacją takiej spółki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z zadaniami nakładanymi na likwidatora spółki o których mowa w art. 468 § 1 k.s.h.

- czytamy w komunikacie KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła się w tej sprawie do Ministra Kultury. Domaga się potwierdzenia, czy likwidacja mediów będzie kontynuowana, czy rząd się z tego wycofa i zostanie przywrócony ich stan prawny. Bez tego regulator nie chce podejmować decyzji o podziale środków. W tym momencie zamrożona jest kwota za 2024 i nie podjęto decyzji, co z pieniędzmi na 2025 rok, więc trwa impas.

Tymczasem rząd pracuje nad założeniami do nowej ustawy medialnej. Ta ma całkowicie wyeliminować abonament radiowo-telewizyjny. Zamiast tego media publiczne mają być całkowicie finansowane z budżetu państwa.

Zobacz: Kontrole Polaków. Robią zdjęcia i wystawiają mandat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Puls Biznesu, Money.pl