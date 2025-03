6. sezon serialu to będzie prawdziwa rewolucja. Już w kwietniu na Max

Chyba nie ma bardziej przyprawiającego o ciarki i pesymistycznego serialu, jakim jest "Opowieść podręcznej", opartej na książce Margaret Atwood. Zwiastun ostatniego sezonu trzyma poziom poprzednich i nadal jest bardzo przerażający i posępny. Zapowiada rewolucję w republice, do której dojdzie na naszych oczach. Czyli jest ogromna szansa na to po raz kolejny, dostaniemy tego, czego dokładnie oczekujemy. Zwiastun finałowej serii, sugeruje, że odcinki będą nadal mroczne, dynamiczne i co najważniejsze - poruszające.

Przypomnijmy, że serialowa adaptacja tej dystopii, ukazującej piekło kobiet, to coś zdecydowanie więcej niż zwykły serial, to już coś w rodzaju popkulturowego fenomenu, który zadebiutował z pierwszą częścią w 2017 roku. I od tego czasu ma się naprawdę świetnie.

"Opowieść podręcznej" - o czym jest serial?

W wielkim skrócie, serial opowiada o mrocznej republice Gilead, gdzie kobiety traktowane są jak obywatelki niższej klasy. Ubrane w czerwone szaty symbolizujące płodność, mają tylko jedno zadanie do wykonania - mają rodzić i wychowywać dzieci. Jak łatwo się domyślić, głównie wbrew ich woli. Główna bohaterka to June Osborne - podręczna o imieniu Ofreda (w tej roli genialna Elisabeth Moss). Jak łatwo się domyślić nie jest taka potulna, jak tego oczekuje otoczenie i co chwila się buntuje. Co więcej, rozdarta jest między dwoma mężczyznami - mężem Lukiem oraz szoferem Nickiem z republiki. Ale kobieta ma teraz jeszcze jeden cel - chce uchronić przed fanatykami swoją córkę. I na tym właśnie skończył się sezon 5. Ofreda wsiadła do pociągu z córką i w jednym z wagonów spotkała swoją dawną oprawczynię - żonę komendanta Freda. Jak dalej potoczą się ich losy?