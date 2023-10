Vectra: dwa filmy w cenie jednego. Nie tylko dla klientów sieci

Vectra rusza z nową promocją. Wybierając jedną pozycję z katalogu „Dwa filmy w cenie jednego” w Vectra VOD, kolejny tytuł z setek dostępnych otrzymamy w prezencie. Oferta dostępna jest dla wszystkich chętnych, nie tylko abonentów Vectry.

Vectra umożliwia zakup dwóch filmów w cenie jednego w ramach swojej najnowszej jesiennej promocji – wypożyczając jeden tytuł z katalogu „Dwa filmy w cenie jednego” w usłudze Vectra VOD, kolejne widoczne w tym samym katalogu będą dostępne za 0 zł.

Wśród propozycji znajdują się m.in. najnowsze produkcje wytwórni The Walt Disney Company — „Mała syrenka” oraz „Między nami żywiołami”, czy bajkowe legendy, takie jak „Aladyn”, „Król Lew” i „Mulan”, jak również kinowe hity z elementami fantastyki, np. „Avatar”, „Strażnicy Galaktyki: Volume 3” lub „Życie Pi”.

Jak wypożyczyć dwa filmy w cenie jednego?

By skorzystać z promocji, abonenci posiadający usługę telewizji z dekoderem TV Smart 4K BOX muszą tylko wybrać odpowiednią opcję na pilocie lub w menu dekodera i wyszukają dedykowany katalog „Dwa filmy w cenie jednego”. Jeśli przebywają poza domem, mogą skorzystać z aplikacji TV Smart GO lub strony internetowej www.tvsmart.pl.

Dostęp do promocyjnego zbioru filmów mają także klienci, którzy nie mają wykupionej usługi telewizyjnej, ale mają usługi internetowe lub telefoniczne Vectry. Dalej mogą skorzystać z Vectra VOD za pośrednictwem aplikacji TV Smart GO lub strony www.tvsmart.pl. W obu przypadkach koszt wypożyczenia filmu zostanie doliczony do miesięcznej faktury.

Co więcej, dzięki aplikacji TV Smart GO i tvsmart.pl dostęp do katalogu będą mieli również użytkownicy niebędący abonentami operatora – za dwa filmy w cenie jednego zapłacą za pośrednictwem udostępnionych form płatności.

W październikowej promocji można skorzystać z wykupienia dwóch filmów w cenie jednego.

Zobacz: Netflix znowu podnosi ceny i to grubo. To już przesądzone

Zobacz: Viaplay dodaje "Będziesz Następna!". To historia polskiego przestępcy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra