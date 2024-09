Genialna polska gra za grosze. Nie przegap okazji!

Tak, chodzi o Frostpunk – doskonałą grę o zarządzaniu skąpymi zasobami, osadzoną w wyjątkowym świecie.

Frostpunk doskonale połączył potrzebę przetrwania z zarządzaniem niewielkimi zasobami, budowaniem miasta oraz strategią. Gra została osadzona w epoce, gdy węgiel, żelazo i silniki parowe były podstawą przemysłu. Problem w tym, że nastąpiła katastrofa ekologiczna. Ziemia została opanowana przez niekończącą się zimę. Jako przywódca miasta gracz musi zapewnić mieszkańcom ciepło, żywność i opiekę zdrowotną, co jest szalenie trudne, gdy otoczenie skuwa wieczny lód.

Grę można kupić na Steamie za grosze. Podstawowa wersja dla Windowsa i macOS za 13,89 zł zamiast 139,99 zł. Przecenione zostały także dodatki. Jeśli jeszcze nie masz gry podstawowej, opłaca się kupić pakiet Frostpunk: Game of the Year Edition – jego cena to 49,14 zł zamiast 299,96 zł. Suma cen gry i dodatków po przecenie to ponad 70 zł, więc można jeszcze zaoszczędzić.

Frostpunk 2 już za tydzień

Przecena to doskonała okazja, by zapoznać się z pierwszym Frostpunkiem, zanim na Steam trafi kolejna część gry. 11 bit studios planuje wydać Frostpunk 2 już za tydzień – 20 września 2024.

Zobacz: Frostpunk 2 nadchodzi! 11 bit studios zapowiedziało drugą część hitu

Frostpunk 2 będzie po części kontynuacją jedynki, ale doda dużo nowych trudności, przed jakimi staną gracze. Kryzys ekologiczny i trudno dostępne zasoby to tylko jedna strona medalu. Frostpunk 2 bardziej skupi się na społeczeństwie, ludzkiej naturze i ambicjach. Ludzie mają już za sobą najgorsze, ale potrzeba przetrwania odcisnęła na nich swoje piętno.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 11bit studios, Anna Rymsza

Źródło tekstu: własne