WP Pilot nie dotrzymał obietnicy. UOKiK straszy wysoką karą

Spółka prowadząca serwis WP Pilot sugerowała konsumentom, że nie przegapią oni żadnego meczu LaLiga Santander. Stało się inaczej, za co UOKiK straszy karą w wysokości do 10% rocznych obrotów.

Nie możesz się już doczekać występów Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie? Przygotuj się! Wykup dostęp do wszystkich kanałów Eleven Sports w WP Pilot i nie przegap żadnego meczu LaLiga Santander.

Tak między innymi spółka Netwizor promowała w ubiegłym roku (tuż po transferze Roberta Lewandowskiego) usługę dostępu do kanałów, na których transmitowana jest część meczy pierwszej ligi hiszpańskiej i występów polskiego piłkarza w FC Barcelonie. Hasła reklamowe pojawiały się w mediach społecznościowych, powiadomieniach push na stronach serwisu WP Pilot, w aplikacji mobilnej oraz reklamach internetowych.

Konsumenci zainteresowani piłkarskimi rozgrywkami wykupywali dostęp do kanałów oferowanych w serwisie WP Pilot, a następnie dowiadywali się, że nie wszystkie mecze będą dostępne. Po wystąpieniu miękkim do spółki Netwizor i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny postawił przedsiębiorcy zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Netwizor promował swoją ofertę hasłami, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Mogli oni odnieść wrażenie, że po wykupieniu pakietów zawierających kanały Eleven Sports mają zagwarantowany dostęp do wszystkich meczów wskazanych w reklamach WP Pilot. Tymczasem na oferowanych kanałach transmitowana jest zaledwie połowa sportowych rozgrywek, o czym przekazy reklamowe już nie informowały.

Informacja o transmisji tylko 50% (czyli połowy) meczów Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej nie została umieszczona w żadnym z materiałów informacyjnych umieszczonych w linkach i reklamach na wp.pl (…) Brak tej informacji to nieuczciwy marketing dezinformujący nabywców pakietów.

– napisano w reklamacjach do spółki oraz UOKiK

W podobnym tonie niezadowoleni użytkownicy serwisu WP Pilot wypowiadali się również w mediach społecznościowych:

Dostęp do określonych wydarzeń sportowych – transmisji meczy danej ligi piłkarskiej czy występów konkretnego zawodnika, są dla wielu widzów kluczowe przy wyborze oferty przedsiębiorcy i decyzji o zakupie jego usług. Reklama wykorzystująca kontekst konkretnych rozgrywek i udział konkretnych sportowców nie może pomijać istotnych informacji. Konsumenci mają prawo oczekiwać, że hasła reklamowe będą rzetelne i niewprowadzające w błąd. W przypadku oferty WP Pilot mogli oczekiwać, że jeśli wykupią dostęp do kanałów Eleven Sports, to rzeczywiście nie przegapią żadnego meczu.