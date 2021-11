Aż dziw bierze, że Xbox na PC dopiero teraz dostał tę funkcję

Microsoft zaktualizował Microsoft Store oraz aplikację Xbox na PC. Ta druga dopiero teraz dostała funkcję, którą powinna mieć od samego początku.

Microsoft nie tylko zaktualizował Microsoft Store i udostępnił go użytkownikom Windowsa 10, ale w najbliższym czasie usprawni też aplikację Xbox na PC-tach. Ta służy między innymi do instalowania gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass. Do tej pory brakowało jej jednej, ważnej funkcji, która dostępna jest na Steamie, Epic Games Store oraz innych platformach z grami, która właśnie zostanie dodana.

Nowa aplikacja Xbox na PC

Może się to wydawać zaskakujące, ale aplikacja Xbox na PC-tach nie pozwalała na wybranie folderu do instalowania gier. Platforma umożliwiała jedynie wskazanie dysku, na którym mają być przechowywane pliki danej produkcji. Te zawsze trafiały do folderu WindowsApp, który nie jest normalnie dostępny i wymaga uzycia karty zabezpieczeń i zmiany jego ustawień. W skrócie — było to strasznie upierdliwe i utrudniało między innymi korzystanie z modów w niektórych grach.

Nowa wersja aplikacji Xbox pozwoli wybrać konkretny folder, w którym mają być instalowane gry. Póki co aktualizacja dostępna jest tylko dla użytkowników Xbox Insider Hub, więc większość z nas jeszcze nie może z niej korzystać. Serwis The Verge twierdzi jednak, że do Windowsa 10 i 11 usprawniona aplikacja trafi 8 grudnia, przed premierą gry Halo Infinite.

Oprócz tego Microsoft obiecuje również szybsze pobieranie gier, dostęp do lokalnych plików i tym samym łatwiejsze instalowanie modów.

Zobacz: Pierwsza, znacząca przeglądarka dostępna w Windows Store

Zobacz: W Windows 11 nie działają narzędzia i aplikacje systemowe. Co zrobić?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: PCGamer