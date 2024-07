Zmiany w Xbox Game Pass. Nowe pakiety i wyższe ceny

Microsoft zapowiedział duże zmiany w usłudze Xbox Game Pass. Jeden z pakietów zostaje usunięty, a na jego miejsce wchodzi nowy. Poza tym wzrosną też ceny.

Xbox Game Pass to jedna z najlepszych usług abonamentowych z dostępem do gier. Biblioteka jest bardzo duża i każdego miesiąca powiększa się o nowe tytuły. Poza tym wiele produkcji dostępnych jest od razu w dniu premiery. Jednak użytkownicy nie będą zadowoleni z najnowszych zmian. Przede wszystkim będzie drożej.

Wyższa cena Xbox Game Pass

Microsoft zapowiedział, że od 10 lipca, czyli od dzisiaj, ceny pakietów Xbox Game Pass idą w górę. Zmiana dotyczy całego świata, także Polski. Pakiet Ultimate drożeje u nas z 62,99 zł miesięcznie do 73,99 zł miesięcznie. Podwyżka o 11 zł oznacza aż 132 zł rocznie mniej w portfelach. Na szczęście podwyżka nie dotyczy 12-miesięcznego pakietu Game Pass Core, który nadal będzie kosztował 249 zł. Niestety, podrożeje też Xbox PC Game Pass. Zamiast 39,99 zł miesięcznie zapłacimy za niego aż 47,99 zł.

To jednak nie koniec zmian. Microsoft postanowił też wycofać Xbox Game Pass w wersji na konsole. Ten nie będzie dostępny dla nowych użytkowników. Starzy nadal mogą z niego korzystać, ale pod warunkiem, że będą płacić. Przerwa w opłatach oznacza automatyczny brak dostęp do tego pakietu. Na razie będą też działać kody na konsolową wersję usługi, ale po 18 września da się go przedłużyć maksymalnie na 13 miesięcy.

No i wreszcie Microsoft zapowiedział, że w najbliższych miesiącach pojawi się nowy, najtańszy pakiet Xbox Game Pass Standard. Ma on kosztować 14,99 dolarów (polska cena nie jest znana) i da dostęp do dużej biblioteki gier. Natomiast jego użytkownicy nie będą dostawać nowych produkcji od razu w dniu premiery.

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech