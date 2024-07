Dodatek do GTA 5 miał opowiedzieć historię Trevora

GTA 5 to niekwestionowany hit. Gra sprzedała się rewelacyjnie. Nie oznacza to, że gracze nie mają powodów do narzekania. Jednym z nich jest brak fabularnych dodatków.

Chociaż GTA 5 sprzedało się na całym świecie w liczbie 200 mln egzemplarzy, co jest wynikiem absolutnie rewelacyjnym, to nie oznacza to, że graczom podobało się wszystko.

Wiele osób narzekało między innymi na długość życia produkcji i związany z tym czas oczekiwania na kolejną odsłonę (GTA 5 wyszło na PS3, PS4 i PS5). Poza tym Rockstar Games oberwało się za brak fabularnych dodatków. Te miały powstać, ale zdecydowała kasa.

Dodatek do GTA 5

Rockstar Games nie stworzyło fabularnych dodatków do GTA 5 nie dlatego, że nie chcieli, ale dlatego, że położono nacisk na GTA Online, które przynosiło firmie ogromne zyski. Ujawnił to jeden z byłych pracowników studia, który pracował bezpośrednio przy dodatku. Główną rolę miał w nim odegrać uwielbiany przez graczy Trevor.

Kiedy pojawiło się GTA Online, stało się wielką dojną krową. Ludzie pokochali je tak bardzo, że trudno było argumentować, że samodzielne DLC będzie w stanie to przebić. Myślę, że patrząc teraz wstecz, powiedziałbym, że prawdopodobnie można było zrobić obie rzeczy, ale to była decyzja biznesowa, którą podjęli.

- powiedział Joseph Rubino, były pracownik Rockstar Games.

Rubino przyznał, że DLC było skończone mniej więcej w połowie kiedy zapadła decyzja o jego anulowaniu. Jednak część materiałów zostało potem wykorzystanych w GTA Online, więc nie jest tak, że praca poszła całkowicie na marne.

Już w 2023 roku dataminerzy dotarli do informacji, z których wynikało, że Rockstar Games początkowo planowało aż trzy dodatki fabularne do GTA 5. Te miały się nazywać Agent Trevor, Zombie Apocalypse oraz Alien Invasion. Ostatecznie żadne nie powstało.

