Xbox Game Pass – nowe gry na początek wiosny

Xbox Game Pass w końcówce marca wzbogaci się o nowe gry. Wśród dostępnych w ramach subskrypcji nowych tytułów znajdziemy królową motorsportu, powrót do przyszłości oraz alternatywny Dziki Zachód.

F1 2021 (konsola, od 24 marca)

W abonamencie EA Play, dostępnym dla użytkowników Xbox Game Pass Ultimate, pojawi się gra F1 2021. Debiutujący w tej edycji tryb fabularny „Droga do Sławy” umożliwi graczom stworzenie własnego kierowcy i stanie się legendą najbardziej prestiżowego sportu motorowego na świecie. Dzięki oficjalnej licencji, w grze dostępne są wiernie odwzorowane tory oraz bolidy, w niczym nie różniące się od tych prawdziwych. Dla fanów F1 szczególną atrakcją może okazać się możliwość poznania toru przed prawdziwym wyścigiem. Następny przystanek: Grand Prix Arabii Saudyjskiej.

Narco (PC, od 24 marca)

Kolejną produkcją wśród wiosennych nowości jest Norco, która w dniu premiery zadebiutuje w abonamencie PC Game Pass. To przygodówka point & click, dziejąca się w niedalekiej przyszłości, która pozwoli zbadać zapadające się przedmieścia oraz kultowe, zielone bagna zniekształconej Południowej Luizjany. Celem będzie odnalezienie zaginionego brata głównego bohatera, a droga do niego wieźć będzie przez rafinerie, centra handlowe i rowy melioracyjne podmiejskiego Nowego Orleanu. Propozycja szczególnie ciekawa dla tak zwanych „kanapowych” graczy.

Weired West (konsola, chmura, PC, od 31 marca)

W ostatni dzień miesiąca do biblioteki GP trafi gra Weird West, również w dniu swojej premiery. Ten tytuł – jak sama nazwa wskazuje – pozwoli wkroczyć do mrocznego, alternatywnego Dzikiego Zachodu. W tym klasycznym RPG, gracze, wcielając się w rolę samotnego rewolwerowca będą mieli okazję przemierzać pustkowia, skrywające różne tajemnice. Na straży tych sekretów stać będą legendarne bestie, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, by uzyskać niezbędne odpowiedzi. Fani Lucky Luke’a i kowbojów nie będą zawiedzeni!

Od 29 marca na konsolach Xbox Series X|S będzie dodatkowo dostępna gra Crusader Kings III. Tytuł jest już dostępny w ramach subskrypcji PC Game Pass.

Dla nowych użytkowników nieprzerwanie trwa promocja na Xbox Game Pass Ultimate, w ramach której pierwszy miesiąc subskrypcji kosztuje tylko 4 zł.

Zobacz: Xbox Game Pass za darmo na 3 miesiące, ale jest warunek

Zobacz: Wiedźmin 4. Grafika zdradza więcej niż myśleliśmy? O czym będzie gra?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xbox

Źródło tekstu: Jose Fernandez Ark / Shutterstock.com, Xbox