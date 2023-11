Trzy nowe, mocne gry w Xbox Game Pass

Microsoft ujawnił trzy nowe gry, które jeszcze w listopadzie trafią do usługi Xbox Game Pass. Gracze powinni być zadowoleni.

Microsoft ogłosił, że w drugiej połowie listopada w usłudze Xbox Game Pass pojawi się kilka nowych gier. Lista może nie jest przesadnie długa, bo mówimy o trzech produkcjach, ale za to są to bardzo dobre tytuły. Gracze powinni być zadowoleni.

Nowe gry w Xbox Game Pass

Pierwszą grą, która pojawi się w drugiej połowie listopada w Xbox Game Pass jest Dune: Spice Wars. To strategia umieszczona fabularnie w uniwersum Diuny, które zostało stworzone przez Franka Herberta, a później kontynuowane przez jego syna. Produkcja zebrała bardzo dobre recenzje, więc fani RTS-ów nie mają powodów do narzekania. Gra jest już dostępna w Xbox Game Pass na PC, a na konsolach i w chmurze pojawi się 28 listopada.

Druga gra to Persona 5 Tactics. To poboczna odsłona tej serii, która jest taktyczną grą turową w stylu XCOM. Co ciekawe, jest ona dopiero przed premierą, więc w dniu debiutu, czyli 17 listopada od razu pojawi się w Xbox Game Pass. Ostatnia produkcja to Rollerdome, która jest dość nietypową i oryginalną grą. Pozwala ona toczyć walki na specjalnych arenach z rolkami na nogach. Ona zagości w usłudze 28 listopada.

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Xbox