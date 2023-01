Microsoft ma się czym chwalić. Xbox Game Pass jest wielkim sukcesem

Microsoft ma powody do zadowolenia. Xbox Game Pass jest wielkim sukcesem, o czym świadczy liczba aktywnych użytkowników.

Chociaż zarobki Microsoftu z działu Xbox, czyli gier spadły, to firma z Redmond ma powody do zadowolenia. Game Pass jest wielkim sukcesem i konkurencja na razie może co najwyżej pomarzyć o podobnych wynikach.

Xbox Game Pass jest sukcesem

Z wyników finansowych Microsoftu wynika, że w minionym kwartale (Q4 2022) liczba aktywnych użytkowników Xboxa po raz pierwszy przekroczyła poziom 120 mln. To ogromny sukces, w czym duży udział ma Game Pass. Jednak trudno uznać to za zaskoczenie. Wiele osób chwali firmę z Redmond za Game Passa, a jak do dołączą jeszcze gry Activision Blizzard, to konkurencji trudno będzie na to odpowiedzieć.

Odnotowaliśmy nowe rekordy liczby subskrypcji Game Pass, godzin transmisji strumieniowej gier i aktywnych urządzeń miesięcznie. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników przekroczyła rekordową liczbę 120 milionów w ciągu kwartału.

- powiedział Satya Nadella, szef Microsoftu.

Przy okazji Satya Nadella zapewnił, że w planach Microsoftu są dalsze inwestycje w Game Passa. Niedawno do usługi dołączyły gry Riot Games, a w najbliższym harmonogramie firmy z Redmond znajduje się kilka premier, w tym Redfall, Starfield oraz produkcje Xbox Game Studios.

