Wydasz za dużo na grę? Twoja ulubiona postać cię okrzyczy

Wydasz za dużo pieniędzy na grę mobilną? Księgowa z twojej ulubionej gry zaraz zrobi ci kazanie. Dokładnie na taki pomysł wpadli twórcy jednej z anime gier gacha - Blue Archive.

Gry mobilne zarabiają o wiele większe pieniądze niż te na komputer czy konsole. Nic zatem dziwnego, że od twórców gier mobilnych można nauczyć się jak zarabiać naprawdę duże pieniądze. Często w bardzo oryginalny sposób. Jedna z najlepiej zarabiających gier mobilnych wpadła na naprawdę oryginalny pomysł.

Gra Blue Archive już gościła na naszych łamach. Kiedy koreańscy politycy chcieli ograniczyć dostęp do gry dla niepełnoletnich, wściekli gracze doprowadzili do audytu odpowiedzialnego za to urzędu. Audyt wykrył korupcję. A wystarczyło nie denerwować graczy...

Na miłości koreańskich graczy do ich ukochanych postaci można też zbijać pieniądze. Nawet jeśli niektórzy gracze mają masochistyczne zapędy. Nexon, czyli wydawca gry Blue Archive nawiązał współpracę z jednym z wystawców kart płatniczych. Kiedy gracze wydali za dużo na mikropłatności w grze, to jedna z postaci natychmiast zaczęła ich karcić. Ta postać to Yuuka, która w grze jest księgową. Oczywiście gracze ruszyli wydawać pieniądze natychmiast, byle ich ukochana postać ich zwymyślała.

Zobacz: Gra, przez którą politycy pójdą do więzienia dostanie serial anime

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: blue archive trailer

Źródło tekstu: twitter, reddit, wł