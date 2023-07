Gra, przez którą politycy pójdą do więzienia dostanie serial anime

Nie denerwuj fanów gier lub anime. Oni ci nie wybaczą i wykryją twoje przestępstwa. Dokładnie to wydarzyło się w Korei. Teraz gra Blue Archive odkrywa kto zagra w serialu anime.

Czasami niektóre wydarzenia prowadzą do naprawdę nieprzewidzianych skutków. Przekonali się o tym członkowie koreańskiej rządowej agencji odpowiedzialnej za kategorie wiekowe gier i filmów. W październiku zeszłego roku zadecydowali oni o podwyższeniu kategorii gry Blue Archive z 15 na 18 lat. Powodem miały być między innymi niektóre bohaterki w strojach kąpielowych podczas letnich eventów w grze.

Nie zadzieraj z fanami gier. Nie odpuszczą ci

Nie wiedzieli oni, że doprowadzi to do ich własnej zguby. Wściekli gracze z Korei zebrali tysiące podpisów nawołujących do audytu agencji. Przewodził im polityk tamtejszej Partii Demokratycznej Lee Sang-heon. Audyt faktycznie się odbył i... wyszło, że urzędnicy i politycy zdefraudowali 700 milionów wonów. To około 2,2 miliona złotych. Pieniądze poszły na inwestycje w kryptowaluty. Teraz czas na proces sądowy.

Blue Archive dostanie na początku 2024 własny serial anime. Nie wiadomo jeszcze jakie wydarzenia on zekranizuje, ale bezpiecznie stawiać na pierwszą kampanię opowiadającej o pięciu uczennicach broniących prawie opuszczonej szkoły Abydos. Pięć uzbrojonych po zęby dziewczyn broni swojej szkolnej fortecy przed gangami nasłanymi przez firmę udzielającą pożyczek i chwilówek.

Poznaliśmy już pierwsze role. Aroną, czyli asystentką głównego bohatera wspierającego uczennice będzie Konomi Kohara. To aktorka znana na przykład z roli Chiki Fujiwary z Kaguya-sama: Love is war. W rolę Shiroko wcieli się natomiast Yui Ogura, która w ostatnim czasie grała główną bohaterkę z serii Goblin Slayer.

Źródło zdjęć: blue archive trailer

Źródło tekstu: anime news network, keengamer, wł