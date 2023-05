Lubisz Genshin Impact lub Fate/Grand Order? Popatrz na Outerplane

Outerplane to nowa gra mobilna dla fanów anime czy Genshin Impact. Nowy tytuł to jeszcze świeżynka.

Gry Gacha mają wielu fanów i jednocześnie antyfanów. Miłośnicy tego typu gier to głównie Azjaci i fani anime. Większość gier gacha nawiązuje do właśnie takiej stylistyki. Taka jest też wielka piątka najlepiej zarabiających gier gacha: Genshin Impact, Fate/Grand Order, Nikke: Goddess of Victory, Umamusume i Blue Archive. Ostatnio hitem jest natomiast Honkai Star Rail. Każda z tych gier zarabia dziesiątki milionów dolarów miesięcznie.

Outerplane debiutuje na świecie

To właśnie miłość Azji do mobilnych gier gacha stała za narodzinami Diablo Immortal. Nie dziwi zatem fakt, że co miesiąc nowe gry tego typu starają się podbić rynek. Niestety, sporo gier tego typu pojawia się i znika w całkowitej ciszy. Ostatnio była to Revived Witch. Czasem wyłączeniu towarzyszy wielka afera jak globalny serwer Princess Connect. Gra dalej dostępna jest w Japonii.

Teraz zadebiutowała kolejna gra i jest dostępna od razu na całym świecie. To Outerplane. Założenie fabularne nie jest wyjątkowe, wręcz oklepane. Przenosimy się do świata fantasy, walczymy z demonami itd. Oryginalny jest tylko fakt, że tak naprawdę pomagamy komuś w rodzaju kosmitów.

Na filmiku promocyjnym widać z kolei inspirację serią Fate. Dostrzeżemy tam jednak elementy kojarzące się z Blue Archive czy Genshinem. Sama gra chce mocno naciskać na fabułę, dlatego niektóre postacie będą możliwe do wylosowania w gachy tylko po odblokowaniu jej dzięki fabule.

