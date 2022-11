Wiedźmin 3 powraca. Premiera ulepszonej edycji jeszcze w tym roku

Wiedźmin 3 powróci jeszcze w tym roku. CD Projekt RED potwierdziło datę premiery odświeżonej wersji tytułu.

Jeśli jest jedna gra, na której remastera rzesze graczy czekają z utęsknieniem, to jest to bez dwóch zdań Wiedźmin 3. Odświeżona wersja tytułu na konsole aktualnej generacji zadebiutować miała jeszcze w zeszłym roku. Terminu tego nie udało się jednak dotrzymać - widocznie CD Projekt RED miało w tym czasie co innego na głowie.

Wiedźmin 3 na konsole nowej generacji - znamy datę premiery

Tak czy inaczej po licznych zawirowaniach, włącznie z przeniesieniem produkcji remastera z Saber Interactive bezpośrednio do CD Projekt RED, nowa odsłona Wiedźmina 3 otrzymała wreszcie oficjalną datę premiery. Remaster zadebiutuje 14 grudnia 2022 roku. Stosowna aktualizacja będzie dostępna za darmo i trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz komputery PC.

Odświeżona wersja Wiedźmina 3 będzie cieszyć oczy graczy poprawioną grafiką, m.in. przez dodanie ray tracingu, oraz szybszymi czasami ładowania. Ponadto w pakiecie otrzymamy wszystkie wydane dotychczas DLC oraz dodatkową zawartość powiązaną z netfliksowym serialem. Ta ostatnia trafi także na konsole starej generacji.

Więcej o nowościach wprowadzonych do Wiedźmina 3 będzie okazja dowiedzieć się przy okazji zapowiedzianego na przyszły tydzień dedykowanego streamu na platformie Twitch.

