On wyreżyseruje nową sagę Wiedźmina. Gra jest w dobrych rękach

CD Projekt RED pracuje nad nową, wiedźmińską sagą. Co prawda pierwsza gra z serii, która potocznie określana jest mianem Wiedźmina 4, nie ukaże się wcześniej niż w 2025 roku, ale już wiemy, kto za nią będzie odpowiadał. Jeden z pracowników polskiego studia pochwalił się, że to on wyreżyseruje nową sagę Wiedźmina.

Reżyserem nowej sagi Wiedźmina będzie Sebastian Kalemba. Wcześniej był on pracownikiem Platige Image, ale w 2014 roku dołączył do CD Projekt RED. W polskim studiu pracował między innymi przy Wiedźminie 3 oraz Cyberpunk 2077, gdzie pełnił rolę głównego animatora. Od jakiegoś czasu jest też dyrektorem kreatywnym CD Projekt RED.

- napisał Kalemba na swoim Twitterze.

Career news: I’m directing the new Witcher Saga. Since joining @CDPROJEKTRED I believe nothing is impossible and raising the bar, telling emotional stories & creating worlds is what we’re here for. I’m proud to be part of CDPR and work with such a talented and passionate team.