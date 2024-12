Ciri jako główna bohaterka Wiedźmina 4. Decyzja zapadła już dawno

Ciri będzie główną bohaterką Wiedźmina 4. Nie wszyscy fani są z tego faktu zadowoleni, ale decyzja zapadła już bardzo dawno.

Od kilku dni wiemy, że to Ciri będzie główną bohaterką gry Wiedźmin 4. Na zaprezentowanym trailerze stała się ona pełnoprawną Wiedźminką. Może używać znaków, pije eliksiry, a do tego jest sporo starsza, co też przełożyło się na zmiany w jej wyglądzie.

Nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Chociaż mam wrażenie, że zdecydowanie przeważają zachwyty, to jednak najgłośniej krzyczą ci, którym wybór się nie podoba. Zresztą problemem dla niektórych jest nie tylko sama Ciri, ale też to, jak wygląda. No i część narzeka, że bohaterka musiała przejść próbę traw, skoro może używać znaków i eliksirów. Co na to CD Projekt RED?

Ciri wybrana jeszcze przed Wiedźminem 3

W jednym z wywiadów Sebastian Kalemba z CD Projekt RED przyznał, że wybór Ciri był dla nich oczywisty. To jedna z głównych bohaterek historii zarówno w grach, jak i książkach. Co więcej, wybór tak naprawdę został podjęty już mniej więcej 9 lat temu, jeszcze przed premierą Wiedźmina 3. Już wtedy scenarzyści wiedzieli, że kolejną historię napiszą z perspektywy Cirilli Fiony Elen Riannon, bo tak brzmi jej pełne imię i nazwisko.

Za tym wyborem kryła się intencja. To było dalekie od ruletki. To nie było przypadkowe. Pamiętam, że dziewięć lat temu rozmawialiśmy o tym, kto będzie następny. Bardzo, bardzo natychmiastową odpowiedzią była Ciri. Stało za tym wiele powodów. Kilka już wymieniliśmy. Ale ona naprawdę zasługuje na scenę i chcemy, aby gracze naprawdę doświadczyli jej historii, ponieważ ma tak wiele do powiedzenia, tak wiele do udowodnienia.

- powiedział Sebastian Kalemba z CD Projekt RED.

Wybór pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie budził kontrowersje. Na szczęście twórcy zapowiedzieli, że gra wyjaśni wiele kwestii, nad którymi dyskutują gracze, w tym tę z próbą traw, którą Ciri musiała w którymś momencie przejść.

