CD Projekt RED uczy się na błędach. Wiedźmin 3 opóźniony

CD Projekt RED pracuje aktualnie nad kilkoma projektami. Z jednej strony cały czas trwają prace nad Cyberpunk 2077, w tym nad dodatkami do gry. Z drugiej strony polskie studio tworzy już nową sagę Wiedźmin, która potocznie określana jest mianem Wiedźmina 4. No i z trzeciej strony mamy Wiedźmina 3 na next-geny. Ten ostatni zostaje opóźniony.

CD Projekt RED poinformował, że Wiedźmin 3: Dziki Gon — Edycja Kompletna, czyli wersja next-genowa na PlayStation 5 i Xbox Series X/S zostaje opóźniona. Co gorsze, nowa data premiery nie jest znana. Redzi powiedzieli jedynie, że gra wyjdzie, jak będzie gotowa. Wiemy natomiast, że firma na pewno nie dotrzyma wcześniejszego terminu na drugi kwartał 2022 roku.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2