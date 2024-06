Doskonała wiadomość dla graczy. Szef Xbox potwierdza

Szef Xbox, Phil Spencer, potwierdził, że więcej gier Microsoftu będzie dostępnych na innych platformach, takich jak PS5 i Nintendo Switch. Na początki roku, firma ujawniła, że cztery gry dostępne do tej pory tylko na Xboxa trafią na konsole konkurentów, czyli PS5 i Nintendo Switch.

Od tego czasu, fani gier komputerowych, zastanawiali się, czy będą to tylko cztery gry, czy mogą liczyć na więcej.



