Gry za darmo, a do tego świetne promocje

Weekend to często czas, kiedy na dłużej można usiąść przed komputerem lub konsolą. To też dobry moment na powiększenie swojej biblioteki gier, bo trwa kilka promocji.

W tym momencie trwa kilka ciekawych promocji na gry. Jeśli aktualnie nie macie pomysłu, co włączyć na komputerze lub konsoli, to może to być dobra okazja, aby w dobrych cena (w tym także za darmo) powiększyć swoją bibliotekę tytułów. Oto kilka najciekawszych promocji.

Gry za darmo

Przede wszystkim w tym momencie możecie albo pograć, albo zdobyć całkowicie za darmo. To między innymi:

The Big Con — gra jest dostępna za darmo w Epic Games Store do 25 kwietnia.

Grounded — do 22 kwietnia trwa darmowy weekend z grą.

Golf With Your Friends — tutaj również trwa darmowy weekend do 22 kwietnia.

Promocje na gry

Poza tym na Steamie trwają aktualnie dwie wyprzedaże. Jedna dotyczy gier z gatunku FPS, a druga produkcji ze stajni Xbox Games Studios. Z tych okazji możecie taniej kupić między innymi:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Neowin