Warhammer: Vermintide 2 za darmo. Nie ma żadnych haczyków

Fatshark szykuje się do głośnej premiery, która ma odbyć się pod koniec tego miesiąca. W związku z tym studio przyszykowało prezent dla graczy.

Gry kooperacyjne są wiecznie żywe i nadal potrzebne. Świadczy o tym zainteresowanie nadchodzącą grą ze świata Warhammer 40,000. Darktide, bo o tej produkcji mowa, ujrzy światło dzienne już 30 listopada. Co więcej, od 17 do 29 listopada będą w grę mogli już pograć wszyscy, którzy zdecydowali się skorzystać z opcji przedsprzedaży. Odbędzie się to w ramach ostatecznych testów beta.

Vermintide 2 za darmo

W związku ze zbliżającą się premierą, studio Fatshark rozdaje inną swoją grę, która w założeniach jest bardzo podobna do wcześniej wspomnianego Darktide'a. Mowa tu o tytule Warhammer: Vermintide 2. Tutaj również rozgrywka opiera się w dużej mierze na przechodzeniu scenariuszy w czteroosobowej grupie graczy. Z tą różnicą, że Vermintide 2 jest utrzymany w konwencji fantasy, z kolei Darktide o wiele bliżej już do science fiction.

Warhammer: Vermintide 2 jest dostępny do odebrania za darmo już teraz na platformie Steam. Okazja potrwa do 7 listopada do godziny 19 czasu polskiego. To jednak nie koniec dobrych wieści. Już 8 listopada do gry zostanie dodana nowa darmowa zawartość w postaci rozszerzenia Trail of Treachery, w ramach którego dostaniemy nową mapę.

Źródło zdjęć: Fatshark/Steam

Źródło tekstu: Steam