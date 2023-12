Nie tylko Insomniac Games. Łupem hakerów padł też Ubisoft

W ostatnich dniach głośno było o wycieku danych z Insomniac Games. Dzięki temu poznaliśmy dokładne plany dewelopera na kilka najbliższych lat, a nawet zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki z Marvel's Wolverine. Okazuje się, że łupem hakerów prawdopodobnie padł też Ubisoft, chociaż atak ostatecznie nie był udany.

Do zdarzenia miało dojść 20 grudnia. Nieznana osoba dostała się na serwery Ubisoftu. Przez 48 godzin działała kompletnie niezauważona. W tym czasie włamywacz chciał wykraść aż 900 GB danych. Dopiero po dwóch dniach administratorzy zauważyli jego obecność i zablokowali dalszy dostęp do plików.

December 20th an unknown Threat Actor compromised Ubisoft. The individual had access for roughly 48 hours until administration realized something was off and access was revoked.



They aimed to exfiltrate roughly 900gb of data but lost access.